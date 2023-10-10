Проект строительства школы в Горьковском Омской области не прошел экспертизу

Напомним, что школу на 550 мест в Горьковском возводит строительно-производственная компания «Сибцентрострой», которой руководит Рафик Сафарян. Договор на строительство с фирмой подписали 23 декабря 2020 года. По условиям контракта, «Сибцентрострой» должен был достроить школу до 31 июля 2023 года, но в обозначенные сроки фирма не уложилась. За это время стройка успела подорожать: 1 и 2 этапы изначально оценивались в 717,5 млн рублей, сейчас же в контрактах речь идет о 938,8 млн.