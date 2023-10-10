Проект строительства школы в Горьковском Омской области не прошел экспертизу

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Городу55 стало известно, что проект строительства школы в поселке Горьковское получил отрицательное заключение госэкспертизы. У автономного учреждения «Государственная экспертиза Омской области» появилось много замечаний по техническим моментам, связанным с импортозамещением и заменой различных деталей, которые должны соответствовать ГОСТу.
В минстрое Городу55 сообщили, что подобные замечания появились из-за того, что подрядчик хочет сэкономить, а заказчик — «Омскоблстройзаказчик» требует, чтобы все было по проекту. Исполнителями проектной документации стал «Проектный институт „Горпроект“».
Напомним, что школу на 550 мест в Горьковском возводит строительно-производственная компания «Сибцентрострой», которой руководит Рафик Сафарян. Договор на строительство с фирмой подписали 23 декабря 2020 года. По условиям контракта, «Сибцентрострой» должен был достроить школу до 31 июля 2023 года, но в обозначенные сроки фирма не уложилась. За это время стройка успела подорожать: 1 и 2 этапы изначально оценивались в 717,5 млн рублей, сейчас же в контрактах речь идет о 938,8 млн.
В начале сентября руководитель омского минстроя Александр Рашко, кстати, говорил, что школу в Горьковском собираются достроить ко второй четверти, то есть к ноябрю 2023 года. Но получение отрицательного заключения, похоже, может нарушить эти планы.
Отметим, что выручка ООО «Сибцентрострой» по итогам прошлого года составила 403,3 млн рублей, чистая прибыль — 99 тысяч. Компания часто выступает в роли истца и ответчика в арбитражном суде. Об одном из дел Город55 рассказывал недавно — бизнесмену удалось отсудить деньги у отремонтированной им Седельниковской средней школы №2: