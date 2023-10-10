Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Проект строительства школы в Горьковском Омской области не прошел экспертизу

Проект строительства школы в Горьковском Омской области не прошел экспертизу

10 октября 2023, 09:57
Фото: телеграм-канал министра строительства Омской области Александра Рашко
На объекте работает подрядчик из Омска — ООО СПК «Сибцентрострой».

Городу55 стало известно, что проект строительства школы в поселке Горьковское получил отрицательное заключение госэкспертизы. У автономного учреждения «Государственная экспертиза Омской области» появилось много замечаний по техническим моментам, связанным с импортозамещением и заменой различных деталей, которые должны соответствовать ГОСТу.

В минстрое Городу55 сообщили, что подобные замечания появились из-за того, что подрядчик хочет сэкономить, а заказчик — «Омскоблстройзаказчик» требует, чтобы все было по проекту. Исполнителями проектной документации стал «Проектный институт „Горпроект“».

Напомним, что школу на 550 мест в Горьковском возводит строительно-производственная компания «Сибцентрострой», которой руководит Рафик Сафарян. Договор на строительство с фирмой подписали 23 декабря 2020 года. По условиям контракта, «Сибцентрострой» должен был достроить школу до 31 июля 2023 года, но в обозначенные сроки фирма не уложилась. За это время стройка успела подорожать: 1 и 2 этапы изначально оценивались в 717,5 млн рублей, сейчас же в контрактах речь идет о 938,8 млн.

В начале сентября руководитель омского минстроя Александр Рашко, кстати, говорил, что школу в Горьковском собираются достроить ко второй четверти, то есть к ноябрю 2023 года. Но получение отрицательного заключения, похоже, может нарушить эти планы.

Отметим, что выручка ООО «Сибцентрострой» по итогам прошлого года составила 403,3 млн рублей, чистая прибыль — 99 тысяч. Компания часто выступает в роли истца и ответчика в арбитражном суде. Об одном из дел Город55 рассказывал недавно — бизнесмену удалось отсудить деньги у отремонтированной им Седельниковской средней школы №2:

Омский бизнесмен Рафик Сафарян отсудил деньги у отремонтированной им школы
Узнать подробнее
#Образование#Омск#Школа#Строительство#Застройщик#Подрядчик#Новости#Экспертиза#Рафик Сафарян#Юлия Истомина
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Вчера, 08:59
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков
Сегодня, 02:50