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Пожар на свалке вызвал дым, приведший к автомобильной аварии в Хабаровске

10 октября 2023, 07:24
На 115-м километре трассы Хабаровск — Владивосток произошла авария, в которой участвовали семь машин. Причина столкновения — плохая видимость из-за дыма, который идет со стороны пылающей свалки.

Автомобили, включая грузовик, столкнулись утром в районе Вяземска. В результате ДТП два водителя и один пассажир были доставлены в больницу с различными травмами, пишет ФедералПресс

Свалка загорелась еще в середине сентября, и сам владелец пытался потушить огонь, но не смог полностью справиться с тлением. В результате этого инцидента, 4 октября администрацией Вяземского района был объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации на земельном участке свалки. Работники привлекли специализированную технику и смогли потушить очаги возгорания. Однако, тление продолжается внутри свалки и сейчас проводятся работы по заливке очагов.

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