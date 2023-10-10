Пожар на свалке вызвал дым, приведший к автомобильной аварии в Хабаровске

Свалка загорелась еще в середине сентября, и сам владелец пытался потушить огонь, но не смог полностью справиться с тлением. В результате этого инцидента, 4 октября администрацией Вяземского района был объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации на земельном участке свалки. Работники привлекли специализированную технику и смогли потушить очаги возгорания. Однако, тление продолжается внутри свалки и сейчас проводятся работы по заливке очагов.