Получил инвалидность. В Омске рабочий отсудил у предприятия 700 тысяч за ожог руки

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Электромонтажник одного из омских предприятий отсудил компенсацию у работодателя за травму на производстве, сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несчастный случай произошел в октябре 2019 года. Рабочий получил электроожог 3 степени, который привел к поражению нервов. В результате омич стал инвалидом.
В суде установили, что рабочее место электромонтажника не соответствовало требованиям безопасности. Работник просил взыскать компенсацию с предприятия.
Суд постановил выплатить рабочему 500 тысяч рублей за причиненный вред здоровью, а также 200 тысяч за нарушение сроков выплаты.