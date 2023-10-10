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Получил инвалидность. В Омске рабочий отсудил у предприятия 700 тысяч за ожог руки

10 октября 2023, 05:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске рабочий стал инвалидом из-за несчастного случая на производстве

У мужчины диагностировали электроожог 3 степени, который привел к поражению нервов.

Электромонтажник одного из омских предприятий отсудил компенсацию у работодателя за травму на производстве, сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в октябре 2019 года. Рабочий получил электроожог 3 степени, который привел к поражению нервов. В результате омич стал инвалидом.

В суде установили, что рабочее место электромонтажника не соответствовало требованиям безопасности. Работник просил взыскать компенсацию с предприятия.

Суд постановил выплатить рабочему 500 тысяч рублей за причиненный вред здоровью, а также 200 тысяч за нарушение сроков выплаты.

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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Суд#Травма#Безопасность#Несчастный случай#Компенсация#Инвалидность#Судебное решение#Предприятие#Рабочий#Евгений Игишев
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