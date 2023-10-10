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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Андрей Никитин

Омский депутат Андрей Никитин возглавил еще одну управляющую компанию

10 октября 2023, 06:05
Фото: Город55
Андрей Никитин
«Экодом», прописанный на улице Ватутина, сейчас приносит своим владельцам только убытки.

В обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Экодом“», прописанном в Омске на улице Ватутина, сменилось руководство. Дарья Заворина занимала пост директора почти 5 лет, но теперь ее сменил Андрей Никитин.

Новый глава фирмы с 2003 года работает в коммунальной сфере — сначала в качестве чиновника, потом — в качестве предпринимателя. Сейчас Никитин руководит еще и компаниями «ЖКО „Московка“», «Московка-Филиал Ленинский», «Чистый дом» (здесь он до 2018 года владел половиной уставного капитала), «Домоуправление №1» (эта компания принадлежит ему полностью). С 2012 года Никитин заседает в Омском городском Совете.

Учредителями УК «Экодом» являются Григорий Горовой и Вадим Заворин (отметим, что у экс-директора Дарьи Завориной отчество как раз Вадимовна). Выручка компании за 2022 год превысила 21 млн рублей. При этом прибыли не было: финансовый год закончился с убытком в 78 тысяч рублей.

Депутат горосовета Никитин сменил директора своей управляющей компании
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#Бизнес#Управляющие компании#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Андрей Никитин
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