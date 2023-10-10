Омский депутат Андрей Никитин возглавил еще одну управляющую компанию

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Экодом“», прописанном в Омске на улице Ватутина, сменилось руководство. Дарья Заворина занимала пост директора почти 5 лет, но теперь ее сменил Андрей Никитин.
Новый глава фирмы с 2003 года работает в коммунальной сфере — сначала в качестве чиновника, потом — в качестве предпринимателя. Сейчас Никитин руководит еще и компаниями «ЖКО „Московка“», «Московка-Филиал Ленинский», «Чистый дом» (здесь он до 2018 года владел половиной уставного капитала), «Домоуправление №1» (эта компания принадлежит ему полностью). С 2012 года Никитин заседает в Омском городском Совете.
Учредителями УК «Экодом» являются Григорий Горовой и Вадим Заворин (отметим, что у экс-директора Дарьи Завориной отчество как раз Вадимовна). Выручка компании за 2022 год превысила 21 млн рублей. При этом прибыли не было: финансовый год закончился с убытком в 78 тысяч рублей.