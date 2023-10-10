Омский депутат Андрей Никитин возглавил еще одну управляющую компанию

Новый глава фирмы с 2003 года работает в коммунальной сфере — сначала в качестве чиновника, потом — в качестве предпринимателя. Сейчас Никитин руководит еще и компаниями «ЖКО „Московка“», «Московка-Филиал Ленинский», «Чистый дом» (здесь он до 2018 года владел половиной уставного капитала), «Домоуправление №1» (эта компания принадлежит ему полностью). С 2012 года Никитин заседает в Омском городском Совете.