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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:12

иллюстрация

Омские инспекторы ДПС обнаружили страшную находку в багажнике сельчанина

10 октября 2023, 07:09
Фото: Город55
иллюстрация

Омич застрелил самку лося и попался с трофеем инспекторам ДПС

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В региональном УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. Героем этой истории стал 47-летний житель рабочего поселка Муромцево.

Его задержали сотрудники ДПС сегодня рано утром, 10 октября. Они решили проверить его УАЗ на въезде в районный центр и обнаружили в багажнике нечто интересное. Там, как рассказали в пресс-центре полиции, лежали мясо, шкура и голова дикого животного.

После увиденного сотрудники ГИБДД решили изъять автомобиль и охотничий карабин Сайга-308 калибром 7,62 мм. Мужчина рассказал, что забил самку лося в лесу южнее деревни Дурново, находясь от населенного пункта примерно в 12 километрах.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Сельчанин является охотником, у него есть лицензия на добычу, однако только косули. Увидев лося, он решил подстрелить его. Теперь за это мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Город55 писал о компании мужчин, которые весной этого года выловили четыре стерляди из акватория Иртыша. Они нанесли ущерб на сумму больше 30 тыс рублей и возместили его, однако будут нести уголовную ответственность в суде.

Двум жителям Омской области грозит тюремный срок за вылов стерляди из Иртыша
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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Браконьерство#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Незаконная охота
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