Омские инспекторы ДПС обнаружили страшную находку в багажнике сельчанина

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:12
В региональном УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. Героем этой истории стал 47-летний житель рабочего поселка Муромцево.
Его задержали сотрудники ДПС сегодня рано утром, 10 октября. Они решили проверить его УАЗ на въезде в районный центр и обнаружили в багажнике нечто интересное. Там, как рассказали в пресс-центре полиции, лежали мясо, шкура и голова дикого животного.
После увиденного сотрудники ГИБДД решили изъять автомобиль и охотничий карабин Сайга-308 калибром 7,62 мм. Мужчина рассказал, что забил самку лося в лесу южнее деревни Дурново, находясь от населенного пункта примерно в 12 километрах.
Сельчанин является охотником, у него есть лицензия на добычу, однако только косули. Увидев лося, он решил подстрелить его. Теперь за это мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее Город55 писал о компании мужчин, которые весной этого года выловили четыре стерляди из акватория Иртыша. Они нанесли ущерб на сумму больше 30 тыс рублей и возместили его, однако будут нести уголовную ответственность в суде.