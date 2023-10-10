«Мы попали в постапокалипсис»: Рассказы выходцев из России о войне в Израиле

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Мощному ракетному обстрелу подверглись 7 октября южные территории Израиля со стороны сектора Газа, который находится сейчас под контролем палестинского движения ХАМАС. Боевики атаковали населенные пункты и военные базы. В ответ израильтяне сначала заявили о военной операции «Железные мечи», а уже 8 октября в Тель-Авиве официально объявили о переходе в состояние войны.
На данный момент израильская армия восстанавливает контроль над своей территорией и перешла в наступление против ХАМАС в секторе Газа. Массированные ракетные удары наносятся, в том числе по жилым домам палестинцев и объектам гражданской инфраструктуры.
С начала конфликта, только по официальным данным, с палестинской стороны погибли уже более 700 человек, еще около четырех тысяч получили ранения. Израильская сторона озвучила цифры в 800 погибших и более чем 2,7 тысячи раненых. Президент Израиля заявил, что такое количество израильтян не погибало за один день со времен Холокоста.
В числе погибших также числятся двое россиян, еще четверо пропали без вести (по данным посольства РФ, в стране их вдвое больше). Также сообщается об убитых гражданах других государств.
В Ашкелоне, Тель-Авиве и других местах, которые пострадали от действий ХАМАСа, оказались граждане самых разных стран. Здесь также много выходцев из России. Некоторые из них рассказали ведущим региональным СМИ о том, что происходило в эти дни в Израиле.
Рано утром 7 октября уроженцы Красноярска, проживающие недалеко от сектора Газа, проснулись от взрыва ракет и сразу же поспешили спрятаться в бомбоубежищах.
«В небе (были) видны следы от ПВО. Есть, к сожалению, больше 40 погибших, больше 800 раненых (информация на утро 7 октября — ред). Есть люди, которых похитили. Пока неизвестно, сколько этих людей и как их будут вызволять. У правительства сейчас очень непростая задача: закончить все что произошло и сделать выводы. Не знаю, куда это все приведет. Все сидят в телефонах весь день, кто-то сидит в бомбоубежищах. В Тель-Авиве открыли все городские бомбоубежища».
Еще несколько красноярцев рассказали, что вынуждены спускаться в бомбоубежище по несколько раз на дню.
«Сейчас уже дома, пьём кофе, съели всё сладкое», — рассказала Дина, жительница Реховота, который находится в 60 километрах от сектора Газа.
Свой рассказ о происходящем в Израиле поведали и уроженцы Тюмени. Одна из них, Анна, живет в Ашкелоне в 10 км от пуска ракет.
«Людям запрещено выходить из дома и открывать окна. Школы, разумеется, закрыты. Частично городская инфраструктура функционирует. Магазины работают, но прилавки пустые. Накануне бомба попала в больницу. Пациентов выписали, одних перевели в другие клиники, часть укрылась в подвале», — рассказала тюменка.
«У моей семьи вопрос о том, чтобы уехать оттуда, не стоит. Понимаете, там другая концепция жизни. Люди к такому формату привыкают. Там каждая квартира оборудована бронированными комнатами — мамат», — говорит Анна.
Еще один тюменец рассказал, что в городе южнее Тель-Авива, откуда он месяц назад переехал со своей семьей в другое место, ракета попала в парковку прямо у дома, где они раньше жили.
«Сейчас города пустые, все сидят дома. Нас на работе тоже перевели на удалёнку. Многих коллеги призвали из резерва на юг страны. Вчера раза три включали сирены. Всю субботу просидели в убежище, мониторя телеграм», — говорит мужчина.
Неподалеку от эпицентра событий оказался оренбургский фотограф Денис Насаев со своей супругой Асей. О происходящем он высказался так: «Мы попали в постапокалипсис».
В Израиль пара прилетела на отдых в небольшой город Герцлия, который расположен в 30 минутах езды от Тель-Авива.
«Сейчас у более-менее тихо, только летают военные вертолеты. Вообще такое ощущение вторые сутки, что мы попали в постапокалипсис какой-то, потому что все магазинчики, все кафе, все рестораны закрыты. Мой друг Стас, который живет здесь больше 20 лет, говорит, что никогда вообще такого не видел, что ситуация действительно очень серьезная. А нам с Асей остается только ждать своего рейса», — рассказал Денис Насаев в соцсетях.
Вылет в Россию у семьи запланирован на среду, 11 октября, но он может и не состояться, говорит Денис. Многие рейсы отменяют, а новые билеты стоят баснословных денег.
Семья волгоградцев, проживающая в городе Беэр-Шева на юге Израиля, оказалась почти в эпицентре террористических атак со стороны сектора Газа. В городе ревели сигналы тревоги, а люди были вынуждены укрываться в бомбоубежищах или укрепленных комнатах.
Анастасия с семьей несколько часов провела в такой комнате «мамад» с бронированными ставнями и дверью. Бежать в убежище было бесполезно, потому что работал «Железный купол». Обломками и осколками сбитых ракет буквально осыпало весь город.
«Четыре часа мы не могли вообще выйти. Во время ракетной атаки у нас в городе были попадания осколков в машины. То тут бахнет, то там. Видны были столбы дыма. Стало жутковато, но панических настроений не было», — рассказала она.
Специалист по IT Семён из Санкт-Петербурга рассказал, что узнал о происходящем на юге Израиля из разговора по телефону со своей матерью. Сам он вместе с супругой проживает в центре Тель-Авива.
«В субботу в 5:30 утра проснулся от звонка мамы — она спросила, слышал ли я взрыв. И в этот момент за окном уже раздавались многочисленные взрывы, слышно было, как работает „Железный щит“ — система ПВО. Только потом мы узнали, что некоторые ракеты все-таки не были перехвачены. Похватали животных, каких смогли, и быстро выбежали на лестничную клетку. У нас дом старый и в квартире нет защищенной комнаты. Ко всему привыкаешь, поэтому мы прекрасно знаем, что лучшее укрытие — это лестничная клетка, примерно между 2-м и 3-м этажами».
Супруга Семена, оперный импрессарио поведала, что сирены гудели примерно 20 минут, было слышно много взрывов, а потом все затихло.
«Вернулись домой, и по ТВ уже вовсю показывали, что произошло. Видео было снято уже вечером в субботу: улицы пусты, снова сирены», — рассказала она.
Однако многим выходцам из России повезло и они оказались далеко от взрывов. Так челябинцы, проживающие в израильском городе Ариэль, сообщили, что у них всё тихо. Этот город, где много бывших россиян, расположен в центральной части страны.
«Пока не долетает. У нас движение по городу запретили, открыли все бомбоубежища. Но сейчас проехали машины с громкоговорителями и сказали, что можно вернуться к рутине», — рассказал один челябинец.
Относительно спокойно также в Хайфе, заверил проживающий там нижегородец Дмитрий Зотиков. Однако военное положение сказывается и на жизни этого города.
«Страха нет. Ракетами им до нас не достать — ближайшая упала в 70 километрах от города. Летают самолеты все время. Народ сдает кровь, селит беженцев с юга (пока неизвестно, сколько их будет всего), собирает продукты и вещи солдатам. Вроде должен прибыть пятый флот США», — описал обстановку Зотиков.
Многие уроженцы России в Израиле настроены решительно. Бывший глава департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон, который переехал туда на ПМЖ, заверил, что собирается активно помогать местной армии в борьбе с террористами.
«Солдатом меня не возьмут — не тот возраст, не та подготовка. Но уезжать не планирую. В городе очереди из тех, кто сдает кровь. Мы тоже хотели пойти с женой, сдать, но говорят, что доноров пока достаточно. По всей стране собирают сухпаек для солдат. Сейчас отсматриваю волонтерские сообщества, хочу принять участие в сборе гуманитарной помощи», — рассказал экс-чиновник в разговоре с NewsNN.
В России такой настрой у бывших соотечественников и релокантов вызывает только положительную реакцию.
Так, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов напомнил, что большинство российских мигрантов уехали в Израиль после начала спецоперации или частичной мобилизации. Израиль они считали «прогрессивной страной, которая не воюет с соседями».
«Сейчас они должны взять в руки оружие и защищать свою вторую (или первую) родину, так было бы логичнее. Но они этого не сделают и релоцируются в другое место. Только не в Россию, здесь ведь им очень холодно и неуютно», — заявил Антонов в разговоре с корреспондентом Atas.info.
Живущие в Иерусалиме родные челябинцев подтвердили «Курсу дела», что никуда не уедут из своего дома. Но что касается сектора Газа, откуда случилось страшное нападение террористов, приведшее к таким многочисленным жертвам среди израильтян, настрой жесткий. Израильтяне считают, что ХАМАС должен быть зачищен по максимуму. Для мирных жителей пути выхода из Газы открыты. А наземная операция в Газе — вопрос выживания для Израиля.