МЧС по Кузбассу эвакуирует горняков из шахты «Ерунаковская-8»

Спасатели выехали на шахту, которая расположена в населенном пункте Узково Новокузнецкого муниципального округа. Там произошло возгорание резервного дегазационного короба на поверхности. В данный момент проводится эвакуация шахтеров. По имеющейся информации, на месте происшествия задействованы 32 спасателя и семь единиц техники, пишет ФедералПресс