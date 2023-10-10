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МЧС по Кузбассу эвакуирует горняков из шахты «Ерунаковская-8»

10 октября 2023, 07:10
Спасатели, специализирующиеся на работе в горных условиях, приступили к эвакуации шахтеров на шахте «Ерунаковская-8» недалеко от города Новокузнецк. Об этом сообщает главное управление МЧС по Кузбассу.

Спасатели выехали на шахту, которая расположена в населенном пункте Узково Новокузнецкого муниципального округа. Там произошло возгорание резервного дегазационного короба на поверхности. В данный момент проводится эвакуация шахтеров. По имеющейся информации, на месте происшествия задействованы 32 спасателя и семь единиц техники, пишет ФедералПресс

Также стоит отметить, что шахта «Ерунаковская-8» является частью ПАО «Распадская».

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