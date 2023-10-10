«Короче, план такой»: российский стриминг начал показ сериала про хакеров-супергероев

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
На официальном сайте платформы Wink сказано, что этот новый сериал — авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина, посвященная похождениям разношерстной команды российских хакеров. Главные роли в этом проекте, режиссером которого стал Марк Горобец, сыграли актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. В сериале также снимались Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. Об этом пишет ura.news.
Съемки проводила продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.
По сюжету героям истории в духе трилогии «Друзей Оушена» предстоит заняться спасением мира. И им это удается: технари виртуозно обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов, что обеспечивает хакерам статус цифровых Робин Гудов.
Примечательно, что участники команды российских хакеров прежде никогда не видели друг друга вживую. Красивая авантюристка, хитрый актер, солидный гражданин с Камчатки и вчерашний школьник по воле случая попались правоохранительным органам, и теперь перед ними стоит выбор: сесть в тюрьму или работать на благо страны. С этого момента жизнь этих людей радикально меняется. Они знакомятся и начинают действовать сообща.
По мнению критиков, сериал понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.