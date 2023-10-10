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«Короче, план такой»: российский стриминг начал показ сериала про хакеров-супергероев

«Короче, план такой»: российский стриминг начал показ сериала про хакеров-супергероев

10 октября 2023, 17:43
Фото: Midjourney
Премьера сериала «Короче, план такой» прошла на платформе Wink. Это кино о похождениях российских хакеров, которые работают на спецслужбы РФ и «спасают мир», сообщается в описании телекартины. Зрителям показали сразу три премьерные серии.

На официальном сайте платформы Wink сказано, что этот новый сериал — авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина, посвященная похождениям разношерстной команды российских хакеров. Главные роли в этом проекте, режиссером которого стал Марк Горобец, сыграли актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. В сериале также снимались Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. Об этом пишет ura.news.

Съемки проводила продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.

По сюжету героям истории в духе трилогии «Друзей Оушена» предстоит заняться спасением мира. И им это удается: технари виртуозно обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов, что обеспечивает хакерам статус цифровых Робин Гудов.

Примечательно, что участники команды российских хакеров прежде никогда не видели друг друга вживую. Красивая авантюристка, хитрый актер, солидный гражданин с Камчатки и вчерашний школьник по воле случая попались правоохранительным органам, и теперь перед ними стоит выбор: сесть в тюрьму или работать на благо страны. С этого момента жизнь этих людей радикально меняется. Они знакомятся и начинают действовать сообща.

По мнению критиков, сериал понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.

#Общество
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