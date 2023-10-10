«Короче, план такой»: российский стриминг начал показ сериала про хакеров-супергероев

Примечательно, что участники команды российских хакеров прежде никогда не видели друг друга вживую. Красивая авантюристка, хитрый актер, солидный гражданин с Камчатки и вчерашний школьник по воле случая попались правоохранительным органам, и теперь перед ними стоит выбор: сесть в тюрьму или работать на благо страны. С этого момента жизнь этих людей радикально меняется. Они знакомятся и начинают действовать сообща.