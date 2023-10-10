Клиническая депрессия у Иа из Винни-Пуха: признаки и особенности

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Ослик Иа
У ослика по имени Иа из мультфильма о Винни-Пухе наблюдается клиническая депрессия. Это можно понять постоянным подавленным состоянием героя и некоторыми его фразами, пишет ФедералПресс.
«Доброе утро, Винни-Пух, если оно, конечно, доброе. Я в этом лично сомневаюсь…», — говорит ослик.
Основные признаки депрессии — это равнодушие, низкая самооценка, пессимизм, тоска. Люди, страдающие депрессией, обычно лишены желания и радости от чего-либо.
Винни-Пух
Главный герой этого мультфильма также имеет расстройство пищевого поведения (РПП) и синдром дефицита внимания (СДВГ).
Винни-Пух все время думает о еде, особенно о меде. Он также очень подвижный, импульсивный и наивный, словно ребенок. Медведь рассеянный и всегда погружен в свои мысли.
РПП можно определить по периодам неукротимого переедания, которые могут происходить как спонтанно, так и планомерно. В таком состоянии человек может съесть суточную норму калорий за один час.
СДВГ характеризуется повышенной рассеянностью, беззаботностью и импульсивностью. Также такие люди часто испытывают трудности с выполнением просьб и требований.