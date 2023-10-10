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Клиническая депрессия у Иа из Винни-Пуха: признаки и особенности

10 октября 2023, 07:35
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В честь этого праздника психиатр Руслан Исаев рассказал о нарушениях психического состояния, используя примеры персонажей из советских мультфильмов.

Ослик Иа

У ослика по имени Иа из мультфильма о Винни-Пухе наблюдается клиническая депрессия. Это можно понять постоянным подавленным состоянием героя и некоторыми его фразами, пишет ФедералПресс.

«Доброе утро, Винни-Пух, если оно, конечно, доброе. Я в этом лично сомневаюсь…», — говорит ослик.

Основные признаки депрессии — это равнодушие, низкая самооценка, пессимизм, тоска. Люди, страдающие депрессией, обычно лишены желания и радости от чего-либо.

Винни-Пух

Главный герой этого мультфильма также имеет расстройство пищевого поведения (РПП) и синдром дефицита внимания (СДВГ).

Винни-Пух все время думает о еде, особенно о меде. Он также очень подвижный, импульсивный и наивный, словно ребенок. Медведь рассеянный и всегда погружен в свои мысли.

РПП можно определить по периодам неукротимого переедания, которые могут происходить как спонтанно, так и планомерно. В таком состоянии человек может съесть суточную норму калорий за один час.

СДВГ характеризуется повышенной рассеянностью, беззаботностью и импульсивностью. Также такие люди часто испытывают трудности с выполнением просьб и требований.

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