Клава Кока даст бесплатный концерт на ближайших выходных в Омске

К слову, эта исполнительница уже посещала Омск. Так, в 2023 году ее звали выступить на День молодежи. Для омичей подготовили большой бесплатный концерт на Соборной площади. Она исполнила песни «Замуж», «Ла ла ла», «Краш», «Покинула чат» и другие.