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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

иллюстрация

Клава Кока даст бесплатный концерт на ближайших выходных в Омске

10 октября 2023, 10:22
Фото: Город55
иллюстрация
Выступление состоится у ТК на проспекте Комарова.

На предстоящих выходных омичей ждет выступление известной российской исполнительницы. В город с бесплатным концертом приедет певица Клава Кока.

Она споет в эту субботу, 14 октября. Звезду позвали выступить на открытии магазина одежды в одном из торговых комплексов на Левобережье. Клава Кока начнет выступление в 13:00.

Организаторы отмечают, что у мероприятия есть возрастной ценз — 12+.

К слову, эта исполнительница уже посещала Омск. Так, в 2023 году ее звали выступить на День молодежи. Для омичей подготовили большой бесплатный концерт на Соборной площади. Она исполнила песни «Замуж», «Ла ла ла», «Краш», «Покинула чат» и другие.

На День города приезжали другие артисты, в том числе Ольга Серябкина, которая когда-то входила в состав группы «Серебро», и Пелагея.

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#Общество#Город#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская#Бесплатный концерт
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