Клава Кока даст бесплатный концерт на ближайших выходных в Омске

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
На предстоящих выходных омичей ждет выступление известной российской исполнительницы. В город с бесплатным концертом приедет певица Клава Кока.
Она споет в эту субботу, 14 октября. Звезду позвали выступить на открытии магазина одежды в одном из торговых комплексов на Левобережье. Клава Кока начнет выступление в 13:00.
Организаторы отмечают, что у мероприятия есть возрастной ценз — 12+.
К слову, эта исполнительница уже посещала Омск. Так, в 2023 году ее звали выступить на День молодежи. Для омичей подготовили большой бесплатный концерт на Соборной площади. Она исполнила песни «Замуж», «Ла ла ла», «Краш», «Покинула чат» и другие.
На День города приезжали другие артисты, в том числе Ольга Серябкина, которая когда-то входила в состав группы «Серебро», и Пелагея.