Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Психолог Наталья Наумова, специализирующаяся на работе с детьми и семьями, делится своим опытом с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она говорит о том, как своевременно поправить свое поведение и не вырастить нарциссического ребенка.
По ее словам, холодные и бессердечные люди вырастают в семьях, где родители сосредоточены только на том, чтобы их ребенок выглядел хорошо в глазах других людей.
«Для таких родителей самое главное — это несмотря на то, будет ли ребенок счастлив. Им важно, чтобы он не дискредитировал свою семью и самого себя, чтобы он всегда показывал себя в лучшем свете и гордился своей семьей. Это основное требование для людей, которые сами испытывают повышенную амбициозность из-за своей нестабильности», — подчеркивает Наумова.
Для того чтобы вырастить нарцисса, стоит следовать определенным советам.
«Всегда устанавливайте жесткие требования к ребенку. Ему необходимо быть лишенным права на выражение своего мнения. Постоянно переоценивайте его. Восхищайтесь его успехами и не забывайте сравнивать его с другими детьми. Больше демонстрируйте высокомерие. Ребенок должен быть уверен, что его главная задача — быть лучшим», — советует эксперт.
Важно также не проявлять теплоту и доброту к другим людям, таким образом, ребенок не будет способен испытывать сострадание и сочувствие.
Согласно словам психолога, родители сами учат своих детей обманывать и быть лицемерными, показывая на собственном примере, как приятно улыбаться в лицо, но оскорблять за спиной. А если ребенок не соответствует ожиданиям родителей или не выполняет их задачи, тогда родители начинают проявлять пренебрежение и лишения.
«Ребенок учится, что не нужно ценить людей вокруг себя. Честность высмеивается и осуждается. У такого ребенка нет навыка проявлять сострадание к другим, потому что сам он этого не получил, не получил тепла и любви», — заключает психолог.