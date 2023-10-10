Как воспитать нарцисса: вредные советы психолога

«Для таких родителей самое главное — это несмотря на то, будет ли ребенок счастлив. Им важно, чтобы он не дискредитировал свою семью и самого себя, чтобы он всегда показывал себя в лучшем свете и гордился своей семьей. Это основное требование для людей, которые сами испытывают повышенную амбициозность из-за своей нестабильности», — подчеркивает Наумова.