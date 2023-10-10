Как правильно мыть голову

Чтобы поддерживать здоровье ваших волос как можно дольше, рекомендуется использовать фильтр-насадки на душе, чтобы смягчить воду из-под крана. Мыть голову лучше прохладной водой, чтобы предотвратить активацию сальных желез. Не стоит мыть волосы слишком часто, если они выглядят чистыми и свежими. Также лучше избегать мытья волос, опуская голову вниз, так как это может привести к ломкости и спутанности волос.