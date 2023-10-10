Как правильно мыть голову

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Первое, что следует учесть при выборе шампуня — тип вашей кожи головы и волос. Если у вас жирный тип волос, рекомендуется мыть голову ежедневно или через день, пишет Общественная служба новостей. Для нормального типа волос оптимальный срок мытья — раз в 3 дня. Сухие волосы можно мыть реже — раз в 5-7 дней.
Частая ошибка при мытье волос — использование излишнего количества шампуня. Нужное количество зависит от длины ваших волос. Для коротких волос достаточно половины чайной ложки шампуня, для средних — 1-1,5 чайные ложки, а для длинных и густых волос используйте минимум 2 чайные ложки. При повторном мытье волос используйте в два раза меньше шампуня.
Процесс мытья волос с помощью шампуня следующий. Расчешите волосы, затем тщательно намочите голову. Выдавите нужное количество шампуня на ладонь и разотрите его, чтобы получить пену. Начните мыть голову от уха до уха, постепенно переходя к затылку. При массировании головы используйте подушечки пальцев, избегайте использования ногтей. Намыливайте только корни и макушку, не трогая всю длину волос. Тщательно сполосните голову чистой водой и повторите процедуру.
Бальзам следует применять после мытья головы. Он придает волосам упругость, шелковистость и облегчает расчесывание. Если у вас нормальный тип волос, достаточно использовать бальзам 1 раз в неделю. Если возникают конкретные проблемы, например, сухость или ломкость волос, можно использовать бальзам 2-3 раза в неделю.
Чтобы поддерживать здоровье ваших волос как можно дольше, рекомендуется использовать фильтр-насадки на душе, чтобы смягчить воду из-под крана. Мыть голову лучше прохладной водой, чтобы предотвратить активацию сальных желез. Не стоит мыть волосы слишком часто, если они выглядят чистыми и свежими. Также лучше избегать мытья волос, опуская голову вниз, так как это может привести к ломкости и спутанности волос.