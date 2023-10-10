Хоценко: «G-Drive Арена» и проект Северного обхода признаны лучшими в стране»

В проект по строительству «G-Drive Арены» же вложено 12 миллиардов рублей. Его площадь превышает 60 тысяч квадратных метров. Для жителей региона этот проект имеет особое значение, так как является домашней ареной ХК «Авангард». Кроме того, здесь проводятся крупные концертные и спортивно-зрелищные мероприятия.