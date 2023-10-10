Хоценко: «G-Drive Арена» и проект Северного обхода признаны лучшими в стране»

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
На победу претендовало 57 проектов из регионов России, итоги были подведены в Москве. Так, по итогам премии, в номинации «Лучшее начало» лауреатом признан проект по строительству автомобильной дороги «Северный обход Омска», в номинации «Запуск года» — проект многофункционального спортивного комплекса «G-Drive Арена».
«Все участники, чьи заявки были рассмотрены жюри, уже продемонстрировали, что не боятся трудностей и готовы шаг за шагом реализовывать нужные и важные для нашей страны проекты. Школы, дороги, медцентры, объекты коммунальной, спортивной, транспортной инфраструктуры — это то, без чего сегодня невозможна качественная жизнь россиян», — отметил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин.
Глава Омской области Виталий Хоценко назвал это отличным результатом и отметил, что будет продолжена работа по всем объектам в сфере государственно-частного партнерства.
«G-Drive Арена» и проект Северного обхода признаны лучшими в стране! Они стали лауреатами премии инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства «Ведомости. Импульс». Отличный результат! Продолжаем работу по всем объектам в сфере государственно-частного партнерства, чтобы подобных проектов в Омской области было больше», — подчеркнул губернатор.
Объем инвестиций в проект по строительству автомобильной дороги «Северный обход Омска» оценивается в более чем 63 миллиардов рублей. В его рамках предполагается строительство платной автодороги в Омской области протяженностью 67 километров в Омском и Любинском муниципальных районах.
В проект по строительству «G-Drive Арены» же вложено 12 миллиардов рублей. Его площадь превышает 60 тысяч квадратных метров. Для жителей региона этот проект имеет особое значение, так как является домашней ареной ХК «Авангард». Кроме того, здесь проводятся крупные концертные и спортивно-зрелищные мероприятия.