Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Евгений Гольдфайн, бывший главный бухгалтер компании «Камаз» и заслуженный экономист России, в интервью Общественной службы новостей призвал россиян принять эту «новую реальность» и успокоиться. Он сказал, что нет ничего страшного в этой ситуации и не ожидает резких изменений, если не произойдет какая-то катастрофа.
Гольдфайн сравнил текущую ситуацию с первыми десятью годами 2000-х, когда заработная плата выросла в три раза, не соответствуя росту производительности труда. Он отметил, что в последний год в России также значительно повысилась заработная плата, и это привело к кризису на рынке труда. Специалист уверен, что не хватает не только квалифицированных, но даже неквалифицированных работников.
Гольдфайн подчеркнул, что снова возникает проблема с мигрантами, которые должны помочь рынку труда в России. Он также отметил, что различные антикризисные меры уже были применены, и предприниматели ищут способы снизить численность сотрудников, но факт остается фактом: резкий рост заработной платы не соответствует росту производительности труда.
По мнению Гольдфайна, Банк России вынужден вливать деньги в экономику, чтобы избежать денежного голода и изменения курса рубля, как это было в 2014 году. Это помогает сгладить диспропорцию между ростом зарплат и ростом производительности труда. В последние месяцы эта диспропорция стала немного уменьшаться, в том числе благодаря курсу рубля к доллару.