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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:57

Эксперт: Не стоит паниковать из-за падения рубля

10 октября 2023, 14:53
Во вторник утром, 10 октября, российский рубль начал падать, и курс доллара вырос на 0,9%, достигнув отметки в 100,22 рубля. Также курс евро вырос на 1,2% до уровня в 106 рублей, что на 1,25 рубля выше предыдущего закрытия.

Евгений Гольдфайн, бывший главный бухгалтер компании «Камаз» и заслуженный экономист России, в интервью Общественной службы новостей призвал россиян принять эту «новую реальность» и успокоиться. Он сказал, что нет ничего страшного в этой ситуации и не ожидает резких изменений, если не произойдет какая-то катастрофа.

Гольдфайн сравнил текущую ситуацию с первыми десятью годами 2000-х, когда заработная плата выросла в три раза, не соответствуя росту производительности труда. Он отметил, что в последний год в России также значительно повысилась заработная плата, и это привело к кризису на рынке труда. Специалист уверен, что не хватает не только квалифицированных, но даже неквалифицированных работников.

Гольдфайн подчеркнул, что снова возникает проблема с мигрантами, которые должны помочь рынку труда в России. Он также отметил, что различные антикризисные меры уже были применены, и предприниматели ищут способы снизить численность сотрудников, но факт остается фактом: резкий рост заработной платы не соответствует росту производительности труда.

По мнению Гольдфайна, Банк России вынужден вливать деньги в экономику, чтобы избежать денежного голода и изменения курса рубля, как это было в 2014 году. Это помогает сгладить диспропорцию между ростом зарплат и ростом производительности труда. В последние месяцы эта диспропорция стала немного уменьшаться, в том числе благодаря курсу рубля к доллару.

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