Эксперт: Не стоит паниковать из-за падения рубля

Гольдфайн сравнил текущую ситуацию с первыми десятью годами 2000-х, когда заработная плата выросла в три раза, не соответствуя росту производительности труда. Он отметил, что в последний год в России также значительно повысилась заработная плата, и это привело к кризису на рынке труда. Специалист уверен, что не хватает не только квалифицированных, но даже неквалифицированных работников.