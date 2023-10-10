Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Арена Омск

«Авангард» предложил переименовать в свою честь остановку «Арена Омск»

10 октября 2023, 05:28
Фото: Город55
Арена Омск
По мнению авторов инициативы, это поможет горожанам искать место, где проходят матчи.

Одна из остановок общественного транспорта в Кировском округе Омска в ближайшее время может сменить название. Соответствующий пункт появился в повестке очередного заседания комитета городского Совета по социальным вопросам. Речь идет об остановке «Арена Омск», которую предлагается назвать «Хоккейный клуб „Авангард“».

Автором инициативы является ООО «Хоккейный клуб „Авангард“». Это предложение одобрила топонимическая комиссия, а в Горсовете его озвучит глава Кировского округа Алексей Наседкин.

— Изменение наименований остановочных пунктов и присвоение наименований
новым остановочным пунктам станет новым важным шагом для популяризации
спорта в Омской области и сплочения омичей вокруг одного из символов города, — говорится в пояснительной записке, — а также будет способствовать быстрому поиску места проведения хоккейных матчей с участием хоккейного клуба «Авангард».

Комитету предстоит вынести рекомендацию по данному вопросу. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Омичам рассказали, куда перенесут трамвайную остановку на улице Лермонтова
Узнать подробнее
#Город#Авангард#Омск#Арена Омск#Николай Эйхвальд#Названия остановок
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Вчера, 08:59
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков
Сегодня, 02:50