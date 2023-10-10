«Авангард» предложил переименовать в свою честь остановку «Арена Омск»

Одна из остановок общественного транспорта в Кировском округе Омска в ближайшее время может сменить название. Соответствующий пункт появился в повестке очередного заседания комитета городского Совета по социальным вопросам. Речь идет об остановке «Арена Омск», которую предлагается назвать «Хоккейный клуб „Авангард“».