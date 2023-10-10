«Авангард» предложил переименовать в свою честь остановку «Арена Омск»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Одна из остановок общественного транспорта в Кировском округе Омска в ближайшее время может сменить название. Соответствующий пункт появился в повестке очередного заседания комитета городского Совета по социальным вопросам. Речь идет об остановке «Арена Омск», которую предлагается назвать «Хоккейный клуб „Авангард“».
Автором инициативы является ООО «Хоккейный клуб „Авангард“». Это предложение одобрила топонимическая комиссия, а в Горсовете его озвучит глава Кировского округа Алексей Наседкин.
— Изменение наименований остановочных пунктов и присвоение наименований
новым остановочным пунктам станет новым важным шагом для популяризации
спорта в Омской области и сплочения омичей вокруг одного из символов города, — говорится в пояснительной записке, — а также будет способствовать быстрому поиску места проведения хоккейных матчей с участием хоккейного клуба «Авангард».
Комитету предстоит вынести рекомендацию по данному вопросу. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.