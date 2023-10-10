Аналитики выявили наиболее частые причины увольнения

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Большинство опрошенных собирается найти новую работу в течение года (67%). Однако основная часть респондентов не слишком часто меняет компании: 70% людей работают более пяти лет на одном месте, 16% меняют работу раз в четыре-пять лет, 12% — раз в два-три года, 2% — раз в год, пишет RT.
Согласно исследованию, наиболее распространенными причинами для ухода с работы являются отсутствие профессионального роста (42%), низкая зарплата (39%), эмоциональное или профессиональное выгорание (37%), отсутствие карьерного роста (29%), напряженные отношения с руководителем (29%), желание изменить сферу деятельности компании (23%), желание сменить профессию (15%).
Отмечается, что 24% опрошенных заявили, что сообщали своим начальникам о намерении уйти, чтобы добиться лучших условий работы. Однако в большинстве случаев это не помогло (74%), только 26% из них смогли достичь желаемого результата.
Тем не менее, самим руководителям часто удается отговорить сотрудников от ухода. 75% опрошенных рассказали, что им приходилось сталкиваться с этим. Чтобы удержать их в компании, начальство предлагало повышение зарплаты (24%), повышение должности (20%), денежные премии и бонусы (10%), оплату медицинской страховки, спорта или образования (4%).
Почти половина сотрудников (47%) соглашалась отказаться от увольнения в результате предложенных новых условий.