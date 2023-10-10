Аналитики выявили наиболее частые причины увольнения

Большинство опрошенных собирается найти новую работу в течение года (67%). Однако основная часть респондентов не слишком часто меняет компании: 70% людей работают более пяти лет на одном месте, 16% меняют работу раз в четыре-пять лет, 12% — раз в два-три года, 2% — раз в год, пишет RT.