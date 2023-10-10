19 лет строгого режима. Срок заключения для омского педофила оставили без изменений

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 05:00
В Омском областном суде рассмотрели апелляцию 60-летнего педофила, которого в мае нынешнего года приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Срок заключения оставили без изменений.
«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда приговор оставлен без изменения», — сообщили 10 октября в пресс-службе Облсуда.
Напомним, от действий мужчины пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Следователи выяснили, что с июня 2020 года по март 2022 года подсудимый приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой. Под предлогом угощения сладостями и покупки подарков он совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и сексуальные домогательства.
Одна из девочек рассказала о случившемся бабушке, которая и сообщила в полицию о преступлении.
Также осужденный выплатит компенсацию пострадавшим на общую сумму 500 тысяч рублей.