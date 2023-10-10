Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Иллюстрация

19 лет строгого режима. Срок заключения для омского педофила оставили без изменений

10 октября 2023, 04:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

60-летнему педофилу из Омской области не удалось уменьшить срок заключения

От действий мужчины пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

В Омском областном суде рассмотрели апелляцию 60-летнего педофила, которого в мае нынешнего года приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Срок заключения оставили без изменений.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда приговор оставлен без изменения», — сообщили 10 октября в пресс-службе Облсуда.

Напомним, от действий мужчины пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Следователи выяснили, что с июня 2020 года по март 2022 года подсудимый приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой. Под предлогом угощения сладостями и покупки подарков он совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и сексуальные домогательства.

Одна из девочек рассказала о случившемся бабушке, которая и сообщила в полицию о преступлении.

Также осужденный выплатит компенсацию пострадавшим на общую сумму 500 тысяч рублей.

В Омской области педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства к детям
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Дети#Компенсация#Педофил#Развратные действия#Жертвы#Апелляция#Евгений Игишев
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Вчера, 08:59
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков
Сегодня, 02:50