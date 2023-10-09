Жалобу из-за Instagram* на главу Роспотребнадзора Башкирии написал активист

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Казак заявила, что ее публикации в Instagram никоим образом не связаны с ее работой. Она заверила, что управляет своей страницей как частное лицо. Жалобу на чиновницу написал местный активист, и она пока не видела решения прокуратуры по этому вопросу.
«Все, что связано с моей личной жизнью, а не с работой госслужащего, не имеет никакого отношения к моей профессиональной деятельности», — цитирует канал «Подъем» слова главы Роспотребнадзора.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена.