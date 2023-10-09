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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Жалобу из-за Instagram* на главу Роспотребнадзора Башкирии написал активист

9 октября 2023, 13:23
Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора Башкортостана, получила предупреждение от прокуратуры из-за использования запрещенной социальной сети Instagram. Ей сообщили о возможности содействия экстремистской организации, пишет Pravda.Ru.

Казак заявила, что ее публикации в Instagram никоим образом не связаны с ее работой. Она заверила, что управляет своей страницей как частное лицо. Жалобу на чиновницу написал местный активист, и она пока не видела решения прокуратуры по этому вопросу.

«Все, что связано с моей личной жизнью, а не с работой госслужащего, не имеет никакого отношения к моей профессиональной деятельности», — цитирует канал «Подъем» слова главы Роспотребнадзора.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена.

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