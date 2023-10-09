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Землетрясение магнитудой 2,8 балла зафиксировано рядом с поселком Тимирязевский

9 октября 2023, 12:43
В регионе возникло землетрясение с магнитудой 2,8 балла. Оно произошло около поселка Тимирязевский в Чебаркульском районе.

Согласно Казахстанскому национальному центру данных, подземные толчки были зафиксированы 5 октября в восемь часов утра по Гринвичу. Их сила на 12-балльной шкале составляла 2,8 единицы. Хотя они были ощутимы, они не представляют угрозу разрушения, пишет ФедералПресс.

Ранее в 2019 году часто происходили землетрясения в районе Катав-Ивановска. Самое сильное из них имело мощность 5,4 балла, как сообщается в «ФедералПрессе». Во время экспедиции специалисты из института геофизики УрО РАН обнаружили разлом рядом с городом, на глубине 150 метров.

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