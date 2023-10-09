Землетрясение магнитудой 2,8 балла зафиксировано рядом с поселком Тимирязевский

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
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Updated Сегодня, 12:45
Согласно Казахстанскому национальному центру данных, подземные толчки были зафиксированы 5 октября в восемь часов утра по Гринвичу. Их сила на 12-балльной шкале составляла 2,8 единицы. Хотя они были ощутимы, они не представляют угрозу разрушения, пишет ФедералПресс.
Ранее в 2019 году часто происходили землетрясения в районе Катав-Ивановска. Самое сильное из них имело мощность 5,4 балла, как сообщается в «ФедералПрессе». Во время экспедиции специалисты из института геофизики УрО РАН обнаружили разлом рядом с городом, на глубине 150 метров.