Землетрясение магнитудой 2,8 балла зафиксировано рядом с поселком Тимирязевский

Ранее в 2019 году часто происходили землетрясения в районе Катав-Ивановска. Самое сильное из них имело мощность 5,4 балла, как сообщается в «ФедералПрессе». Во время экспедиции специалисты из института геофизики УрО РАН обнаружили разлом рядом с городом, на глубине 150 метров.