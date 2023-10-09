Юнона и Авось, поиски пострадавших от собак и нетрезвый агрессор. Омск сегодня

Posted 9 октября 2023, 14:39
Published 9 октября 2023, 14:39
Modified 9 октября 2023, 14:42
Updated 9 октября 2023, 14:42
Новость №1. В Большереченском зоопарке омичи выбрали имена для двух молодых кенгуру
В Большереченском зоопарке подвели итоги конкурса на лучшее имя для кенгуру, победителем стала омичка Юлия Котенко, которая предложила назвать животных Юнона и Авось. За необычный вариант, одержавший победу, женщина получила билет в зоопарк, а также возможность бесплатно забрать домой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.
Новость №2. После многочисленных обращений следователи ищут пострадавших от укусов бездомных собак в Омске
Представители СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку на фоне заявлений об очередном нападении собак на человека. Инцидент, по информации местных жителей, произошел в районе улицы 10-я Восточная. В одном из городских пабликов омичка рассказал, что ее сына кусают собаки уже во второй раз, стаю часто видят у магазина по улице 10-я Восточная, 51а и у близ лежащих домов.
Новость №3. Пьяный житель Омской области разбил пенсионерке битой кузов машины
История произошла в Шербакульском районе. 61-летняя женщина приехала в гости к своей маме и припарковала машину у ее дома. В это время к ней подошел 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его не устроила иномарка, однако жителям двора она не мешала, поэтому женщина оставила ее на месте. Когда она вышла на улицу, увидела разбитый автомобиль. Свидетели рассказали, что тот самый мужчина ударил несколько раз по кузову битой.