gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2023, 14:39

Published 9 октября 2023, 14:39

Modified 9 октября 2023, 14:42

Updated 9 октября 2023, 14:42

Иллюстрация

Юнона и Авось, поиски пострадавших от собак и нетрезвый агрессор. Омск сегодня

9 октября 2023, 14:39
Фото: Город55. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Большереченском зоопарке омичи выбрали имена для двух молодых кенгуру

В Большереченском зоопарке подвели итоги конкурса на лучшее имя для кенгуру, победителем стала омичка Юлия Котенко, которая предложила назвать животных Юнона и Авось. За необычный вариант, одержавший победу, женщина получила билет в зоопарк, а также возможность бесплатно забрать домой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.

Юнона и Авось. В омском Большереченском зоопарке выбрали имена для кенгуру
Узнать подробнее

Новость №2. После многочисленных обращений следователи ищут пострадавших от укусов бездомных собак в Омске

Представители СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку на фоне заявлений об очередном нападении собак на человека. Инцидент, по информации местных жителей, произошел в районе улицы 10-я Восточная. В одном из городских пабликов омичка рассказал, что ее сына кусают собаки уже во второй раз, стаю часто видят у магазина по улице 10-я Восточная, 51а и у близ лежащих домов.

«Приходят со слезами домой». В Омске ищут пострадавших от укусов бездомных собак
Узнать подробнее

Новость №3. Пьяный житель Омской области разбил пенсионерке битой кузов машины

История произошла в Шербакульском районе. 61-летняя женщина приехала в гости к своей маме и припарковала машину у ее дома. В это время к ней подошел 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его не устроила иномарка, однако жителям двора она не мешала, поэтому женщина оставила ее на месте. Когда она вышла на улицу, увидела разбитый автомобиль. Свидетели рассказали, что тот самый мужчина ударил несколько раз по кузову битой.

Помешала пройти. Пьяный омич разбил пенсионерке битой кузов машины
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Нарушение#Животные#Бездомные собаки#Новости#Бездомные#Животное#Итоги дня#Бездомные животные#Поиск#Опасность#Опасность для детей#Нарушение закона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика