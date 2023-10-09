Юнона и Авось, поиски пострадавших от собак и нетрезвый агрессор. Омск сегодня

История произошла в Шербакульском районе. 61-летняя женщина приехала в гости к своей маме и припарковала машину у ее дома. В это время к ней подошел 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его не устроила иномарка, однако жителям двора она не мешала, поэтому женщина оставила ее на месте. Когда она вышла на улицу, увидела разбитый автомобиль. Свидетели рассказали, что тот самый мужчина ударил несколько раз по кузову битой.