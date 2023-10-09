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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Врач назвала природные способы улучшения состояния кожи

9 октября 2023, 13:47
В своем Telegram-канале профессор Зухра Павлова предложила естественные методы для улучшения состояния кожи.

Она не рекомендует приобретать препараты с коллагеном, так как они не воздействуют непосредственно на организм.

По словам Павловой, коллаген — лишь один из видов белка и не является самым лучшим. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Вместо этого она советует вложить деньги в качественные продукты: рыбу, говядину, бобовые, овощи и фрукты, а также витамины.

Кроме того, если в пище не достаточно белка, можно использовать качественные и хорошо перевариваемые протеиновые смеси.

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