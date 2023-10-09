Врач назвала природные способы улучшения состояния кожи

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Она не рекомендует приобретать препараты с коллагеном, так как они не воздействуют непосредственно на организм.
По словам Павловой, коллаген — лишь один из видов белка и не является самым лучшим. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Вместо этого она советует вложить деньги в качественные продукты: рыбу, говядину, бобовые, овощи и фрукты, а также витамины.
Кроме того, если в пище не достаточно белка, можно использовать качественные и хорошо перевариваемые протеиновые смеси.