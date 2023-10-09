В зоне СВО погиб житель Омской области, у которого остались двое маленьких детей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В пресс-центре администрации Оконешниковского района сообщили о гибели местного жителя Сергея Петлевана. Он скончался при исполнении обязанностей на территории специальной военной операции.
Мужчина родился в селе Красовка и прожил большую часть жизни там. С 2021 года он жил с семьей в Омске. Известно, что Сергей трудился сварщиком в ООО «Сеялки и посевные комплексы».
Его мобилизовали в октябре прошлого года. Он получил звание младшего сержанта, служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку. Гибель наступила при бое под Работино (Запорожская область) 1 сентября. В ноябре житель Омской области отметил бы юбилей — 40 лет.
Его посмертно наградили орденом Мужества. Семейству вручили награду на траурной церемонии. В четверг, 5 октября, в Омске состоялись похороны. У Сергея остались несовершеннолетние сын и дочь.
Город55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.