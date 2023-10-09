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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

иллюстрация

В зоне СВО погиб житель Омской области, у которого остались двое маленьких детей

9 октября 2023, 11:24
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчину мобилизовали прошлой осенью.

В пресс-центре администрации Оконешниковского района сообщили о гибели местного жителя Сергея Петлевана. Он скончался при исполнении обязанностей на территории специальной военной операции.

Мужчина родился в селе Красовка и прожил большую часть жизни там. С 2021 года он жил с семьей в Омске. Известно, что Сергей трудился сварщиком в ООО «Сеялки и посевные комплексы».

Его мобилизовали в октябре прошлого года. Он получил звание младшего сержанта, служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку. Гибель наступила при бое под Работино (Запорожская область) 1 сентября. В ноябре житель Омской области отметил бы юбилей — 40 лет.

Его посмертно наградили орденом Мужества. Семейству вручили награду на траурной церемонии. В четверг, 5 октября, в Омске состоялись похороны. У Сергея остались несовершеннолетние сын и дочь.

Город55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.

#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
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