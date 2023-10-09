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В торговом центре Самары упал лифт с пассажирами

9 октября 2023, 19:33
В торговом комплексе «Вива Лэнд» в Самаре произошел инцидент — кабина лифта упала. В момент происшествия в лифте находились три пассажира. В связи с инцидентом прокуратура Самарской области проводит проверку.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Самара».

ЧП произошло вечером 9 октября. На втором этаже торгового центра оторвалась верхняя часть стеклянной кабины лифта, что привело к ее опрокидыванию. В момент происшествия внутри находились трое молодых людей 2005 года рождения.

Представители МЧС отметили, что причиной аварии стало сход колеса с направляющей рельсы на уровне второго этажа. Они также сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Самарской области проводит проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены все требования безопасности при эксплуатации лифта. В пресс-службе органа надзора отметили, что проверка проводится прокуратурой Кировского района.

#Происшествия
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