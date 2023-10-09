В торговом центре Самары упал лифт с пассажирами

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Самара».
ЧП произошло вечером 9 октября. На втором этаже торгового центра оторвалась верхняя часть стеклянной кабины лифта, что привело к ее опрокидыванию. В момент происшествия внутри находились трое молодых людей 2005 года рождения.
Представители МЧС отметили, что причиной аварии стало сход колеса с направляющей рельсы на уровне второго этажа. Они также сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Прокуратура Самарской области проводит проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены все требования безопасности при эксплуатации лифта. В пресс-службе органа надзора отметили, что проверка проводится прокуратурой Кировского района.