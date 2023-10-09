В Ростовской области столкнулись нефтерудовоз и два сухогруза

В результате этого произошло столкновение с судном «Нефтерудовоз 52 М». Третьим участником инцидента стал судно «Викинг», которое получило врезавшееся в него повреждение. Происшествие имело место в районе хутора Узяк. Судно «Викинг» находится на мели, а «Сормовский» намотал на свой винт цепь от «Нефтерудовоза». По информации, полученной от «Интерфакс», этот инцидент произошел из-за сильного ветра. Важно отметить, что разлива нефти не произошло, никто не пострадал, а сухогрузы не получили повреждений, пишет ФедералПресс.