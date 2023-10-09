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В Ростовской области столкнулись нефтерудовоз и два сухогруза

9 октября 2023, 12:39
На Дону в Ростовской области столкнулись три судна. Из экстренных служб стало известно, что причиной морского ДТП с участием трех сухогрузов стало срыв якоря у судна «Сормовский 3067».

В результате этого произошло столкновение с судном «Нефтерудовоз 52 М». Третьим участником инцидента стал судно «Викинг», которое получило врезавшееся в него повреждение. Происшествие имело место в районе хутора Узяк. Судно «Викинг» находится на мели, а «Сормовский» намотал на свой винт цепь от «Нефтерудовоза». По информации, полученной от «Интерфакс», этот инцидент произошел из-за сильного ветра. Важно отметить, что разлива нефти не произошло, никто не пострадал, а сухогрузы не получили повреждений, пишет ФедералПресс.

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