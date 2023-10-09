В Нижневартовске женщина избила своего двухмесячного ребенка до комы

Следствие сообщает, что ребенок был госпитализирован с тяжелой головной травмой 2 октября. Он выращивался в полной семье, которая ранее не привлекала внимания органов профилактики. В день и за несколько предыдущих дней матерью было заботилось о ребенке. Сейчас проводится проверка по факту избиения, а также запланированы экспертизы. Наше издание обратилось с запросом в местное следственное управление.