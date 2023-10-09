Учёные Самарского университета разработали новую методику оценки эластичности сосудов

«Периодические изменения артериального давления, вызываемые так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению гибкости артерий, что в свою очередь влияет на различия в частоте пульса. Именно эти отличия выступают индикатором способности стенок сосудов к растяжению», — сообщил Александр Федотов, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета.