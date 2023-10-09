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Учёные Самарского университета разработали новую методику оценки эластичности сосудов

9 октября 2023, 09:45
Ученые из Самарского университета разработали метод, который позволяет оценить гибкость сосудов пациента на основе его сердечного и пульсового ритма. По словам исследователей, это поможет выявить атеросклероз и предотвратить сердечные заболевания.

В настоящее время для оценки гибкости сосудов больного используются методы, основанные на использовании ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики, пишет RT.

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева предложили более простую процедуру и создали способ оценки, основанный на анализе различий в сердечном и пульсовом ритме.

«Периодические изменения артериального давления, вызываемые так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению гибкости артерий, что в свою очередь влияет на различия в частоте пульса. Именно эти отличия выступают индикатором способности стенок сосудов к растяжению», — сообщил Александр Федотов, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета.

В процессе исследования было обнаружено, что у пациентов с атеросклерозом, чьи сердечный и пульсовый ритмы были измерены, ритмы отличались друг от друга. По словам Федотова, эти различия имели статистическую значимость.

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