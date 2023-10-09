Скончался актер из фильма «Тихий Дон»

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Леонид Пасечник, глава ЛНР, выразил свои соболезнования в Telegram-канале. Об этом пишет 360tv.ru.
Пасечник написал, что Голубович был удивительным человеком. Он также отметил, что актер не мог жить без театра, новых проектов и общения со студентами. Голубович всю свою жизнь посвятил развитию культуры региона и был горд тем, что работал в Донбассе.
За свою карьеру Голубович принял участие в более чем 70 проектах, включая «Как закалялась сталь», «Тихий дон», «Кортик» и другие. Он ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни за две недели до своего 80-летия.