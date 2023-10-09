Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:40

Published Сегодня, 19:40

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Скончался актер из фильма «Тихий Дон»

9 октября 2023, 19:40
В Луганске в возрасте 79 лет скончался Михаил Голубович, известный советский и российский актер. Он заслужил признание зрителей своими ролями в таких фильмах, как «Тихий Дон» и «Как закалялась сталь».

Леонид Пасечник, глава ЛНР, выразил свои соболезнования в Telegram-канале. Об этом пишет 360tv.ru.

Пасечник написал, что Голубович был удивительным человеком. Он также отметил, что актер не мог жить без театра, новых проектов и общения со студентами. Голубович всю свою жизнь посвятил развитию культуры региона и был горд тем, что работал в Донбассе.

За свою карьеру Голубович принял участие в более чем 70 проектах, включая «Как закалялась сталь», «Тихий дон», «Кортик» и другие. Он ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни за две недели до своего 80-летия.

#Культура
Подпишитесь
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Сегодня, 08:59
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
Сегодня, 04:57
Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта
Сегодня, 09:03
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
Сегодня, 03:25
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
Сегодня, 05:06
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
Сегодня, 02:26