Школьник из Омска занял призовое место в международной олимпиаде по финбезопасности

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:07
Школьник из Омска Артем Лисин стал одним из самых эрудированных участников международной олимпиады по финансовой безопасности. Подведение итогов конкурса прошло 7 октября в Сочи. Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта «Образование».
В финал Олимпиады вышли более 500 школьников и студентов из 19 стран — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Кубы, Намибии и Пакистана.
Финал включал в себя индивидуальные задания, а также встречи с экспертами, мастер-классы, дискуссии, спортивные состязания.
Артем Лисин учится в 9 классе в лицее № 54. Школьник получил награду в номинации «Самый эрудированный участник» из рук первого заместителя гендиректора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олега Иванова.
Олимпиада проводится по поручению президента России Владимира Путина. Победители и призеры получат преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Также у ребят будет возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге.