Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Семенова рассказала, когда станут доступны новые вакцины от COVID-19 в России

9 октября 2023, 06:50
В России были разработаны новые препараты от COVID-19, о чем рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. Она сообщила, что уже в эту осень будет возможность получить обновленные вакцины от коронавируса.

В Российской Федерации успешно завершены предварительные исследования вакцины с улучшенным составом антигенов, пишет ИА RuNews24.ru

Согласно словам Семеновой, результаты получились обнадеживающими. Будут предоставлены четыре вакцины с новыми штаммами. Речь идет о препаратах «Спутник Лайт», «Спутник V» и двух детских препаратах для разных возрастных групп.

Один из первых обновленных препаратов — однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». При необходимости ею можно воспользоваться бесплатно.

Отметим, что Минздрав России уже в марте 2023 года зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Этот препарат был разработан учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он вводится в организм дважды с интервалом в 21 день.

Семенова выразила надежду, что клинические испытания пройдут успешно, так как финансирование уже решено. Таким образом, в эту осень новые вакцины с актуальными штаммами будут доступны для всех.

Подпишитесь
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Сегодня, 08:59
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
Сегодня, 04:57
Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта
Сегодня, 09:03
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
Сегодня, 03:25
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
Сегодня, 05:06
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
Сегодня, 02:26