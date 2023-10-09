Семенова рассказала, когда станут доступны новые вакцины от COVID-19 в России

Отметим, что Минздрав России уже в марте 2023 года зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Этот препарат был разработан учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он вводится в организм дважды с интервалом в 21 день.