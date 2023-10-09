Семенова рассказала, когда станут доступны новые вакцины от COVID-19 в России

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В Российской Федерации успешно завершены предварительные исследования вакцины с улучшенным составом антигенов, пишет ИА RuNews24.ru
Согласно словам Семеновой, результаты получились обнадеживающими. Будут предоставлены четыре вакцины с новыми штаммами. Речь идет о препаратах «Спутник Лайт», «Спутник V» и двух детских препаратах для разных возрастных групп.
Один из первых обновленных препаратов — однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». При необходимости ею можно воспользоваться бесплатно.
Отметим, что Минздрав России уже в марте 2023 года зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Этот препарат был разработан учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он вводится в организм дважды с интервалом в 21 день.
Семенова выразила надежду, что клинические испытания пройдут успешно, так как финансирование уже решено. Таким образом, в эту осень новые вакцины с актуальными штаммами будут доступны для всех.