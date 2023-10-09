Правила стирки штор

Процесс сушки штор может отличаться в зависимости от материала. Тюль, вискоза и органза можно сразу развесить в ванной на 10-15 минут, а затем влажными повесить на карниз — они быстро высыхают. Шторы блэкаут также можно сразу повесить на карниз без предварительной сушки — они разглаживаются под своим весом. Софт, жаккард, хлопок, лен и полиэстер рекомендуется высушить в расправленном виде на сушилке. Также можно использовать сушилку для деликатных тканей или программу «Под утюг». В этом случае изделия будут немного влажными и их легче будет гладить.