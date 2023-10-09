Правила стирки штор

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Изделия без антистатической обработки притягивают пыль быстрее и требуют более частой стирки. Летом и весной окна чаще открыты, что приводит к большему загрязнению штор. В спальне шторы не нуждаются в такой частой стирке, как на кухне, где они подвергаются брызгам жира и другим загрязнениям. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Даже если на полотне нет видимых следов грязи, это не означает, что шторы чистые. На них могут находиться патогенные микроорганизмы, а волокна могут быть заполнены пылью и пылевыми клещами. Поэтому рекомендуется освежать шторы хотя бы раз в полгода, даже если они выглядят чистыми.
При стирке штор в стиральной машине лучше использовать жидкие моющие средства — гели или капсулы. Порошок при температуре до +40 градусов не растворяется, поэтому его не следует применять. Чтобы упростить процесс глажки после стирки и сушки, можно добавить кондиционер. Если на шторах есть украшения, люверсы, бисер или бахрома, то рекомендуется использовать мешок для стирки.
В стиральной машине шторы можно стирать следующим образом. Снимите изделия с карниза и проверьте, чтобы на них не осталось крючков. Если это шторы на люверсах, заверните их в специальный мешок. Загрузите шторы в машинку так, чтобы барабан был загружен на треть или половину, чтобы полотно могло полноценно прополоскаться. Шторы следует стирать отдельно от другого белья.
Различные виды штор следует стирать отдельно друг от друга. Например, портьеры — с портьерами, тюль — с тюлем.
Выберите соответствующий режим стирки в зависимости от типа ткани. Хлопок и лен — температура до +40 градусов, отжим не более 400 оборотов, желательно использовать мешок. Жаккард и софт — температура до +30 градусов, без отжима. Блэкаут — температура до +40 градусов, отжим до 400 оборотов. Тюль, органза, вискоза — температура до +30 градусов, без отжима, лучше использовать мешок. Полиэстер — температура до +40 градусов, отжим на 600-800 оборотов, желательно выбрать деликатный режим.
Если вы не уверены в материале ткани, выберите ручной или деликатный режим стирки при температуре 30 градусов без отжима.
Ручная стирка может быть более трудоемкой, но она безопаснее для штор. При ручной стирке следуйте этим инструкциям. Встряхните шторы, чтобы удалить пыль. Это лучше сделать на балконе или на улице. Наполните ванну прохладной водой и добавьте соль. Поместите шторы в солевой раствор на 1 час. Помойте шторы, опуская и поднимая их в воде. Повторяйте данную процедуру несколько раз и затем слейте воду.
Заполните ванну свежей водой, добавьте немного моющего средства или стирального порошка. При необходимости можно добавить отбеливатель. Замочите шторы в полученной смеси еще на 1 час.
Помойте изделия в растворе, меняя его несколько раз, пока вода не станет чистой. Прополощите шторы несколько раз в чистой воде, при желании добавьте кондиционер. Сложите полотна и выжмите их, а затем повесьте шторы над ванной, чтобы они просохли.
Ручная стирка особенно актуальна для деликатных тканей, таких как шелк, шерсть и тонкий тюль, которые плохо переносят машинную стирку.
Процесс сушки штор может отличаться в зависимости от материала. Тюль, вискоза и органза можно сразу развесить в ванной на 10-15 минут, а затем влажными повесить на карниз — они быстро высыхают. Шторы блэкаут также можно сразу повесить на карниз без предварительной сушки — они разглаживаются под своим весом. Софт, жаккард, хлопок, лен и полиэстер рекомендуется высушить в расправленном виде на сушилке. Также можно использовать сушилку для деликатных тканей или программу «Под утюг». В этом случае изделия будут немного влажными и их легче будет гладить.
Чтобы правильно выбрать режим глажки, обратите внимание на ярлык на шторах — там должна быть указана нужная информация. Если ярлыка нет, гладьте изделия с изнаночной стороны при минимальной температуре через марлю.