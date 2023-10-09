Перекрыла дорогу. На оживленном перекрестке в центре Омска у фуры оторвался прицеп

Posted 9 октября 2023, 13:57
Published 9 октября 2023, 13:57
Modified 9 октября 2023, 18:15
Updated 9 октября 2023, 18:15
ДТП произошло около 18:00 на оживленном перекрестке в центре города. Проезжая по улице Фрунзе, полуприцеп фуры отцепился, водителю пришлось прекратить движение и решать проблему прямо на проезжей части. Большегруз занял три ряда автодороги, из-за чего, по сообщениям очевидцев, на участке образовалась пробка.
Как рассказали Городу55 в ГИБДД, сейчас на месте работает экипаж Госавтоинспекции и оказывает содействие водителю большегруза, который исправляет поломку. Когда прицеп будет возвращен на место, фура продолжит движение и освободит дорогу.