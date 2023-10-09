Перекрыла дорогу. На оживленном перекрестке в центре Омска у фуры оторвался прицеп

ДТП произошло около 18:00 на оживленном перекрестке в центре города. Проезжая по улице Фрунзе, полуприцеп фуры отцепился, водителю пришлось прекратить движение и решать проблему прямо на проезжей части. Большегруз занял три ряда автодороги, из-за чего, по сообщениям очевидцев, на участке образовалась пробка.