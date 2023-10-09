О чем «говорит» дергающийся глаз: советы невролога

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
По словам специалиста, дергания глазных мышц возникают, когда мозг передает им неправильные сигналы. Обычно это происходит в результате временных сбоев в работе нервной системы, например, при стрессе или нарушениях сна.
Невролог отметила, что лицевая миокимия, которая является одним из видов таких тиков, отличается от других тиков тем, что в большинстве случаев не прогрессирует и не сопровождается другими неврологическими симптомами. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».
Попытки самостоятельно контролировать дергания глазных мышц, по ее словам, в большинстве случаев не приводят к положительным результатам. В связи с этим она рекомендует обратиться к врачу-неврологу. В некоторых случаях может потребоваться консультация психотерапевта, офтальмолога или ЛОР-врача.