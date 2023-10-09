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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

О чем «говорит» дергающийся глаз: советы невролога

9 октября 2023, 15:31
Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, какие проблемы могут вызывать дергание глаза.

По словам специалиста, дергания глазных мышц возникают, когда мозг передает им неправильные сигналы. Обычно это происходит в результате временных сбоев в работе нервной системы, например, при стрессе или нарушениях сна.

Невролог отметила, что лицевая миокимия, которая является одним из видов таких тиков, отличается от других тиков тем, что в большинстве случаев не прогрессирует и не сопровождается другими неврологическими симптомами. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».

Попытки самостоятельно контролировать дергания глазных мышц, по ее словам, в большинстве случаев не приводят к положительным результатам. В связи с этим она рекомендует обратиться к врачу-неврологу. В некоторых случаях может потребоваться консультация психотерапевта, офтальмолога или ЛОР-врача.

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