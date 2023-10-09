О чем «говорит» дергающийся глаз: советы невролога

Невролог отметила, что лицевая миокимия, которая является одним из видов таких тиков, отличается от других тиков тем, что в большинстве случаев не прогрессирует и не сопровождается другими неврологическими симптомами. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».