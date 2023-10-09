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С остановки в омских Нефтяниках пропала пешеходная плитка

Не украли, а вытащили. Известно, куда пропала плитка с остановки в омских Нефтяниках

9 октября 2023, 10:32
Фото: предоставлено Городу55

С остановки в омских Нефтяниках пропала пешеходная плитка

Акта вандализма или кражи не зарегистрировано.

Жители областного центра рассказали о странной картине, которую они увидели в районе Советского округа. На одной из остановок не оказалось части тротуарной плитки. Это случилось рядом с остановочным пунктом «Студия Л. Ермолаевой.

По фотографии очевидно, что плитка не выпала, а кто-то ее вытащил. Работу выполнили достаточно аккуратно. Рядом с этим местом на представленных Городу55 снимках заметны мусорная урна и табурет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска Городу55, плитку не украли, а разобрали. На это были свои причины. Дело в том, что в районе остановки «ОмскВодоканалу» потребовалось выполнить некоторую работу.

Известно, что здесь занимаются реконструкцией канализационного коллектора. Сроки в мэрии не уточнили, но пообещали, что по завершению работ недостающие части пешеходной плитки вернут в тротуарный ряд.

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#Город#Омск#Омская область#Жалобы#ОмскВодоканал#Новости#Алина Ясинская
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