Не украли, а вытащили. Известно, куда пропала плитка с остановки в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Жители областного центра рассказали о странной картине, которую они увидели в районе Советского округа. На одной из остановок не оказалось части тротуарной плитки. Это случилось рядом с остановочным пунктом «Студия Л. Ермолаевой.
По фотографии очевидно, что плитка не выпала, а кто-то ее вытащил. Работу выполнили достаточно аккуратно. Рядом с этим местом на представленных Городу55 снимках заметны мусорная урна и табурет.
Как сообщили в пресс-службе администрации Омска Городу55, плитку не украли, а разобрали. На это были свои причины. Дело в том, что в районе остановки «ОмскВодоканалу» потребовалось выполнить некоторую работу.
Известно, что здесь занимаются реконструкцией канализационного коллектора. Сроки в мэрии не уточнили, но пообещали, что по завершению работ недостающие части пешеходной плитки вернут в тротуарный ряд.