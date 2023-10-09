Как вести себя во время собеседования

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Важно выбрать строгий деловой стиль одежды. Подождите, пока представитель компании подаст вам руку при приветствии. Не садитесь, пока вас не пригласят сделать это. Внимательно слушайте вопросы и следуйте направлению разговора, заданному работодателем. Не говорите о финансовых проблемах, если вас об этом не спрашивают. Не высказывайтесь негативно о своих бывших начальниках или коллегах, даже если это конкурирующая фирма. Старайтесь не нервничать, чтобы работодатель не подумал, что вы что-то скрываете. Избегайте заискивания и лести — это сразу заметно и не всем нравится. Не соглашайтесь моментально на предложенные условия. Скажите, что вы подумаете. Готовность согласиться на все может создать впечатление недоучки или авантюриста, пишет Общественная служба новостей. После собеседования поблагодарите за внимание.
Если работодатель просит рассказать о себе, не нужно говорить о своих школьных достижениях или о детях. Рекрутеру важно узнать, как вы оцениваете свои навыки и какие ценности в работе для вас приоритетны. Например, если вы сменили три работы за пару лет, объясните причины. Расскажите, что в одной из фирм вы построили эффективный отдел продаж и стремитесь к развитию. Лучше начинать рассказ с последнего места работы и освещать свои достижения, указывая цифры.
На вопрос о зарплате задавайте контрвопрос: «А сколько вы можете предложить?». Если в вакансии указана сумма, назовите ее. Если указаны диапазоны зарплаты, можно назвать максимальную сумму, но уточните, что не настаиваете на ней, так как понимаете, что компания должна убедиться в вашем профессионализме.
Также можно назвать минимально указанный уровень, но отметить, что стремитесь стать ценным специалистом и заработать повышение. Если зарплата не указана, ориентируйтесь на доход с предыдущей работы.
При рассказе о последнем месте работы называйте больше цифр и не забудьте упомянуть свои достижения, которые могут быть полезны для новой работы. Например, если вы учитель и интересуетесь работой в агентстве проведения детских праздников, не говорите: «Я просто проводил уроки и проверял домашние задания». Расскажите, как вы организовывали школьные праздники или руководили детскими кружками.
Пытаясь описать свои достижения, не используйте общие фразы. Например, вместо «Я улучшил продажи» скажите: «За месяц я сделал тысячу холодных звонков и привел 500 новых клиентов в компанию».
На вопросе о том, почему вы откликнулись на вакансию, можно немного приукрасить правду. Не нужно говорить, что вас привлекла близость к дому, так как работодатель интересуется вашей мотивацией. Можно сказать, что вас привлекла отличная репутация компании. Если, например, фирма занимается производством экологически чистой косметики, можно ответить, что вы заботитесь о сохранении окружающей среды и поэтому хотели бы стать частью команды.
Если в компании работают известные эксперты, можно упомянуть их и сказать, что бы вы хотели поучиться у них и поэтому выбрали эту фирму.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам произвести хорошее впечатление на работодателя во время собеседования. Заранее подготовьтесь к собеседованию. Изучите информацию о фирме: её деятельности, зарплате, сотрудничестве с другими компаниями. Отрепетируйте рассказ о себе, но оставьте место для импровизации, чтобы избежать заученных фраз. Не обманывайте работодателя. Опытный рекрутер обращает внимание на детали, сопоставляет факты и быстро распознает ложь. Если вас спрашивают о ваших недостатках, не говорите, что у вас их нет. Лучше превратите недостатки в достоинства. Например, можно сказать, что иногда вы бываете медлительны, но это позволяет вам не пропускать детали и тщательно выполнять работу. Развивайте свой ответ, но не перегружайте его информацией. Перед ответом делайте вид, что размышляете над ним, чтобы работодатель не подумал, что вы заранее подготовили ответ.