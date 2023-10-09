Как вести себя во время собеседования

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам произвести хорошее впечатление на работодателя во время собеседования. Заранее подготовьтесь к собеседованию. Изучите информацию о фирме: её деятельности, зарплате, сотрудничестве с другими компаниями. Отрепетируйте рассказ о себе, но оставьте место для импровизации, чтобы избежать заученных фраз. Не обманывайте работодателя. Опытный рекрутер обращает внимание на детали, сопоставляет факты и быстро распознает ложь. Если вас спрашивают о ваших недостатках, не говорите, что у вас их нет. Лучше превратите недостатки в достоинства. Например, можно сказать, что иногда вы бываете медлительны, но это позволяет вам не пропускать детали и тщательно выполнять работу. Развивайте свой ответ, но не перегружайте его информацией. Перед ответом делайте вид, что размышляете над ним, чтобы работодатель не подумал, что вы заранее подготовили ответ.