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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Эксперт рассказал, почему ИИ не сможет заменить военных

9 октября 2023, 15:22
Один из футурологов, Руслан Юсуфов, рассказал о возможности замены военных искусственным интеллектом.

По его мнению, у любого искусственного интеллекта есть свои ограничения и возможность ошибиться. Хотя использование ИИ для фильтрации контента может быть перспективным, полностью доверять ему в боевых задачах пока нельзя. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Подмосковье сегодня».

Юсуфов считает, что для эффективной работы человекоподобного робота необходим сильно развитый искусственный интеллект. Солдаты выполняют важные задачи, включая контроль над территориями, поэтому полное замещение их искусственным интеллектом непрактично.

Однако эксперт полагает, что нейросети окажутся полезными на тактическом и стратегическом уровнях при предиктивном анализе. Они смогут управлять стационарными гаубицами, дронами, танками и турелями.

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