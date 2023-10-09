Эксперт рассказал, почему ИИ не сможет заменить военных

По его мнению, у любого искусственного интеллекта есть свои ограничения и возможность ошибиться. Хотя использование ИИ для фильтрации контента может быть перспективным, полностью доверять ему в боевых задачах пока нельзя. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Подмосковье сегодня».