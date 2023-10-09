Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Эксперт назвал способы подбора квалифицированного юриста

9 октября 2023, 06:43
Юрист Игорь Ким поделился с ИА RuNews24.ru четырьмя проверенными способами выбора квалифицированного юриста, которые помогут избежать возможных проблем.

Первое, что нужно сделать, это ознакомиться с отзывами и рекомендациями на юридические компании и выделить те, в которые можно полностью доверять, пишет ИА RuNews24.ru

Следующий шаг — выбрать услугу по соотношению «цена-качество». Также важно оценить профессионализм и надежность специалистов.

Третий шаг — изучить «гарантийные» случаи и условия их применения. Все обещания и гарантии должны быть записаны в договоре. Если какие-то вопросы не указаны в договоре, то их нет на самом деле.

И последнее, но не менее важное — изучите дела компании или адвоката, с которыми вы планируете работать. Рекомендуется личное посещение компании и общение с адвокатами для формирования своего мнения.

«Выбирайте специалистов в первую очередь по их компетентности, а не по цене», — добавил Игорь Ким.

Подпишитесь
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Сегодня, 08:59
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
Сегодня, 04:57
Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта
Сегодня, 09:03
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
Сегодня, 03:25
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
Сегодня, 05:06
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
Сегодня, 02:26