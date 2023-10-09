Эксперт назвал способы подбора квалифицированного юриста

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Первое, что нужно сделать, это ознакомиться с отзывами и рекомендациями на юридические компании и выделить те, в которые можно полностью доверять, пишет ИА RuNews24.ru
Следующий шаг — выбрать услугу по соотношению «цена-качество». Также важно оценить профессионализм и надежность специалистов.
Третий шаг — изучить «гарантийные» случаи и условия их применения. Все обещания и гарантии должны быть записаны в договоре. Если какие-то вопросы не указаны в договоре, то их нет на самом деле.
И последнее, но не менее важное — изучите дела компании или адвоката, с которыми вы планируете работать. Рекомендуется личное посещение компании и общение с адвокатами для формирования своего мнения.
«Выбирайте специалистов в первую очередь по их компетентности, а не по цене», — добавил Игорь Ким.