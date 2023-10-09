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«Брусника» вложит 40 млн рублей в строительство сквера на Левом берегу Омска

«Брусника» вложит 40 млн рублей в строительство сквера на Левом берегу Омска

9 октября 2023, 09:38
Фото: Брусника
Сквер станет частью первой очереди района «Кварталы Драверта» и расположится вдоль улицы Шаронова.

Сквер планируется открыть уже в 2024 году, помимо прогулочных зон, на его территории построят спортивную площадку и амфитеатр.

Как рассказали застройщики, при реализации проекта будут учитываться четыре основных принципа. Первый — отсутствие шумового и визуального загрязнения. Второй — удобство, третий — безопасность, а четвертый — разнообразие.

Согласно концепции, озеленение территории будет многоярусным. На верхнем окажутся крупномерные деревья — арония черноплодная, клен и груша. На ярус ниже — сирень и черемуха, а под ними кустарники горной сосны и разнообразная гортензия.

Также отмечается, что сквер будет не только местом для отдыха, но и впишется в инфраструктуру района: за счет благоустройства появится комфортный проезд к детскому саду №127 и будущей школе. Работы по реализации проекта уже начались.

На омском Левобережье появится элитная многоэтажка от застройщика «Брусника»
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#Омск#Озеленение города#Парки и скверы#Новости#Озеленение#Сквер#Скверы#Анастасия Баянова
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