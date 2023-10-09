«Брусника» вложит 40 млн рублей в строительство сквера на Левом берегу Омска

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Сквер планируется открыть уже в 2024 году, помимо прогулочных зон, на его территории построят спортивную площадку и амфитеатр.
Как рассказали застройщики, при реализации проекта будут учитываться четыре основных принципа. Первый — отсутствие шумового и визуального загрязнения. Второй — удобство, третий — безопасность, а четвертый — разнообразие.
Согласно концепции, озеленение территории будет многоярусным. На верхнем окажутся крупномерные деревья — арония черноплодная, клен и груша. На ярус ниже — сирень и черемуха, а под ними кустарники горной сосны и разнообразная гортензия.
Также отмечается, что сквер будет не только местом для отдыха, но и впишется в инфраструктуру района: за счет благоустройства появится комфортный проезд к детскому саду №127 и будущей школе. Работы по реализации проекта уже начались.