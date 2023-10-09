Аферисты подделывают профили руководства организаций в соцсетях

По словам Максима Метелицы, жители Екатеринбурга должны быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. В полиции города зарегистрировано все больше обращений от граждан, которые стали жертвами новой мошеннической схемы. Преступники отправляют сообщения сотрудникам организаций от имени их руководителей или даже высокопоставленных чиновников, пишет ФедералПресс.