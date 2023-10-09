Аферисты подделывают профили руководства организаций в соцсетях

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам Максима Метелицы, жители Екатеринбурга должны быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. В полиции города зарегистрировано все больше обращений от граждан, которые стали жертвами новой мошеннической схемы. Преступники отправляют сообщения сотрудникам организаций от имени их руководителей или даже высокопоставленных чиновников, пишет ФедералПресс.
Сообщения приходят по электронной почте или в мессенджерах. От имени руководителя аферисты предлагают следовать указаниям, которые позднее подтверждаются звонком от представителей правоохранительных органов. Наиверные граждане уговариваются перевести деньги на счета мошенников и даже брать большие кредиты.
Не так давно двух преподавателей Уральского государственного педагогического университета обокрали на 5 миллионов рублей по этой схеме. Курьер строительной компании потерял 3,7 миллиона рублей, при этом часть денег была взята в кредит.