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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

иллюстрация

В «Омскоблстройзаказчике» появился третий за год руководитель

8 октября 2023, 05:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Новый глава вступил в должность в статусе исполняющего обязанности.

В бюджетном учреждении «Омскоблстройзаказчик» вновь сменился руководитель. Пост покинул Дмитрий Пшеничников. Исполняющим обязанности директора стал Константин Штеблау. Информация доступна в открытых источниках.

«Омскоблстройзаказчик» занимается работой с подрядчиками, организацией контрактов на строительство. Учредителями являются региональные минимущество и минстрой.

Напомним, ранее в течение пяти месяцев ведомство возглавлял Егор Кирьяков. В сентябре его арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Городу55 стали известны подробности этого дела.

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#Бизнес#Руководитель#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Егор Кирьяков#Дмитрий Пшеничников
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