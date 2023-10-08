В «Омскоблстройзаказчике» появился третий за год руководитель

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В бюджетном учреждении «Омскоблстройзаказчик» вновь сменился руководитель. Пост покинул Дмитрий Пшеничников. Исполняющим обязанности директора стал Константин Штеблау. Информация доступна в открытых источниках.
«Омскоблстройзаказчик» занимается работой с подрядчиками, организацией контрактов на строительство. Учредителями являются региональные минимущество и минстрой.
Напомним, ранее в течение пяти месяцев ведомство возглавлял Егор Кирьяков. В сентябре его арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Городу55 стали известны подробности этого дела.