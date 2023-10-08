В Москву на выходные: что посмотреть в столице за два дня

Среди туристов популярны экскурсии по московскому метрополитену. И этому есть объяснение: под городом построена не просто развитая транспортная система, а настоящая подземная галерея. Потратив всего один билет на вход в метро за 56 рублей, вы можете прокатиться по всем станциями, отследив, как они менялись с течением времени.