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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

иллюстрация

Тепло разрушает клетки. Омичей лечат от рака по новой методике

8 октября 2023, 04:02
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске онкопациентов начали оперировать по новой методике

В этом году больница получила новое оборудование.

Троих пациентов с онкологией прооперировали по новой методике. Процедура прошла в БСМП-1, сообщает минздрав.

В этом году в больнице появилась новая интраоперационная рентгеновская система. Она позволяет улучшить визуализацию при сложных миниинвазивных лечебных манипуляций и операций. Также был закуплен аппарат для фотодинамической терапии. Хирурги имеют возможность справляться со сложными патологиями и злокачественными образованиями.

Интраоперационная система позволяет установить дренажи в желчные протоки при их закупорке, при механической желтухе и опухолях.

«Через желчные протоки к опухоли подводится специальный проводник. Далее внутривенно вводится вещество, чувствительное к свету. Препарат накапливается в ткани опухоли, затем через катетер производится воздействие лучом», — объясняет замглавврача по хирургии БСМП-1, доктор медицинских наук Александр Пропп.

Тепло из световода разрушает злокачественные клетки. Можно провести несколько подобных процедур. К ним прибегают при лечении опухолей желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов панкреатодуоденальной зоны. Операции улучшают качество жизни и продлевают ее пациентам.

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#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Новости#Операция
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