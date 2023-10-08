Тепло разрушает клетки. Омичей лечат от рака по новой методике

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Троих пациентов с онкологией прооперировали по новой методике. Процедура прошла в БСМП-1, сообщает минздрав.
В этом году в больнице появилась новая интраоперационная рентгеновская система. Она позволяет улучшить визуализацию при сложных миниинвазивных лечебных манипуляций и операций. Также был закуплен аппарат для фотодинамической терапии. Хирурги имеют возможность справляться со сложными патологиями и злокачественными образованиями.
Интраоперационная система позволяет установить дренажи в желчные протоки при их закупорке, при механической желтухе и опухолях.
«Через желчные протоки к опухоли подводится специальный проводник. Далее внутривенно вводится вещество, чувствительное к свету. Препарат накапливается в ткани опухоли, затем через катетер производится воздействие лучом», — объясняет замглавврача по хирургии БСМП-1, доктор медицинских наук Александр Пропп.
Тепло из световода разрушает злокачественные клетки. Можно провести несколько подобных процедур. К ним прибегают при лечении опухолей желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов панкреатодуоденальной зоны. Операции улучшают качество жизни и продлевают ее пациентам.