Тепло разрушает клетки. Омичей лечат от рака по новой методике

В этом году в больнице появилась новая интраоперационная рентгеновская система. Она позволяет улучшить визуализацию при сложных миниинвазивных лечебных манипуляций и операций. Также был закуплен аппарат для фотодинамической терапии. Хирурги имеют возможность справляться со сложными патологиями и злокачественными образованиями.