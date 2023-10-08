Стала известна дата открытия нового омского отеля «Космос»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В официальной группе отеля «Космос» на Набережной Тухачевского появилась информация об открытии. Пользователи задались вопросом: когда же оно состоится? Получили ответ:
«Ориентировочно в ноябре 2023 года».
Напомним, отель строило ООО «Космос Отель Омск», учредителем которой является ООО «Космос Отель Групп», входящее в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.
Ранее мы сообщали о происшествии на месте строительства: