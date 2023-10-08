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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

отель Космос

Стала известна дата открытия нового омского отеля «Космос»

8 октября 2023, 12:38
Фото: Город55
отель Космос

Открытие омского отеля «Космос» на набережной перенесли на ноябрь

Администрация отеля ответила на вопрос горожан.

В официальной группе отеля «Космос» на Набережной Тухачевского появилась информация об открытии. Пользователи задались вопросом: когда же оно состоится? Получили ответ:

«Ориентировочно в ноябре 2023 года».

Напомним, отель строило ООО «Космос Отель Омск», учредителем которой является ООО «Космос Отель Групп», входящее в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Ранее мы сообщали о происшествии на месте строительства:

На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп сотрудника подрядной организации
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#Город#Бизнес#Омск#Новости#Владимир Евтушенков
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