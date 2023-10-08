Смерть ребенка в колодце, нападение собак, ухудшение погоды. Воскресный Омск

Трагедия произошла в Исилькуле. Двухлетняя девочка гуляла со старшими братом и сестрой, а потом пропала. Родители обнаружили тело ребенка в колодце. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. О результатах расследования доложат главе федерального следкома Александру Бастрыкину. А мы публикуем видеозаписи с места происшествия: