Смерть ребенка в колодце, нападение собак, ухудшение погоды. Воскресный Омск

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Трагедия произошла в Исилькуле. Двухлетняя девочка гуляла со старшими братом и сестрой, а потом пропала. Родители обнаружили тело ребенка в колодце. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. О результатах расследования доложат главе федерального следкома Александру Бастрыкину. А мы публикуем видеозаписи с места происшествия:
Представляем дайджест новостей от жителей региона:
Синоптики сообщают: наконец-то в регион придет осень. Нас ждет ухудшение погоды. Да такое, что к жителям Омской области обратились спасатели с предупреждением и советами: