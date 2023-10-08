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Смерть ребенка в колодце, нападение собак, ухудшение погоды. Воскресный Омск

8 октября 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
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Гибель малышки в колодце

Трагедия произошла в Исилькуле. Двухлетняя девочка гуляла со старшими братом и сестрой, а потом пропала. Родители обнаружили тело ребенка в колодце. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. О результатах расследования доложат главе федерального следкома Александру Бастрыкину. А мы публикуем видеозаписи с места происшествия:

Появилось видео с места гибели 2-летней девочки в Омской области
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Омичи сообщают

Представляем дайджест новостей от жителей региона:

Погода в Омске

Синоптики сообщают: наконец-то в регион придет осень. Нас ждет ухудшение погоды. Да такое, что к жителям Омской области обратились спасатели с предупреждением и советами:

Омичей просят укрываться в зданиях, переходах и подъездах. Объясняем, почему
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#Общество#Происшествия#Город#Транспорт#Полиция#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Жалобы#Уголовное дело#Новости#Александр Бастрыкин#Исилькуль
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