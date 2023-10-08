Омичей просят укрываться в зданиях, переходах и подъездах. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Региональное МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков предупреждает об ухудшении погоды. В ночь на 9 октября по области ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Днем в понедельник — до 20 метров в секунду.
Обстановка увеличивает риск происшествий. Могут быть повреждены линии электропередач, крыши, падение конструкций. Спасатели рекомендуют переждать непогоду в помещении, подземном переходе или подъезде. Не стоит укрываться от ветра возле стен домов — велика опасность падения шифера и других предметов.
Омичам также советуют обходить провода, деревья, слабо укрепленные конструкции. При перепадах напряжения в квартире необходимо сразу выключить все бытовые приборы.
Напоминаем, телефон пожарно-спасательной службы — 101. Подробнее о грядущей погоде в Омской области: