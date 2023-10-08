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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

иллюстрация

Омичей просят укрываться в зданиях, переходах и подъездах. Объясняем, почему

8 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили о штормов ветре 9 октября

С рекомендациями к жителям региона обратились спасатели.

Региональное МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков предупреждает об ухудшении погоды. В ночь на 9 октября по области ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Днем в понедельник — до 20 метров в секунду.

Обстановка увеличивает риск происшествий. Могут быть повреждены линии электропередач, крыши, падение конструкций. Спасатели рекомендуют переждать непогоду в помещении, подземном переходе или подъезде. Не стоит укрываться от ветра возле стен домов — велика опасность падения шифера и других предметов.

Омичам также советуют обходить провода, деревья, слабо укрепленные конструкции. При перепадах напряжения в квартире необходимо сразу выключить все бытовые приборы.

Напоминаем, телефон пожарно-спасательной службы — 101. Подробнее о грядущей погоде в Омской области:

Осень берет свое. В Омске резко испортится погода
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#Общество#Город#Погода#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#Новости#Штормовой ветер
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