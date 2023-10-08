«Битком в любое время». Маршрут №24 вызывает недовольство омичей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Горожане рассказали о проблемах на маршруте №24. Автобус курсирует от железнодорожного вокзала до поселка Солнечный. «Каждый день битком в любое время суток», — гласит пост в группе «Голос Омска». Автор прикладывает фото из салона.
Отметим, в начале сентября департамент транспорта сообщал, что на маршрут №24 добавили 21 автобус большого класса.
«Каждый год покупка новых автобусов, а в итоге на рейсах старые. Так где эти, купленные?», — вопрошает местный житель в комментариях под постом. Омичи также выразили недовольство транспортной реформой. Напомним, с 1 июля все маршрутки перенаправили с центральных улиц по объездным, чтобы избежать пробок. Теперь горожане утверждают, что должный эффект не был достигнут.
Ранее сообщалось о корректировке маршрута №24 из-за реконструкции бульвара Архитекторов.