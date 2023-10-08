«Битком в любое время». Маршрут №24 вызывает недовольство омичей

«Каждый год покупка новых автобусов, а в итоге на рейсах старые. Так где эти, купленные?», — вопрошает местный житель в комментариях под постом. Омичи также выразили недовольство транспортной реформой. Напомним, с 1 июля все маршрутки перенаправили с центральных улиц по объездным, чтобы избежать пробок. Теперь горожане утверждают, что должный эффект не был достигнут.