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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:32

иллюстрация

«Битком в любое время». Маршрут №24 вызывает недовольство омичей

8 октября 2023, 10:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи недовольны работой маршрута №24

Горожане скептически отнеслись к информации об обновлении муниципального автопарка.

Горожане рассказали о проблемах на маршруте №24. Автобус курсирует от железнодорожного вокзала до поселка Солнечный. «Каждый день битком в любое время суток», — гласит пост в группе «Голос Омска». Автор прикладывает фото из салона.

автобус №24автобус №24
автобус №24
Фото: скриншот паблика Голос Омска

Отметим, в начале сентября департамент транспорта сообщал, что на маршрут №24 добавили 21 автобус большого класса.

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«Каждый год покупка новых автобусов, а в итоге на рейсах старые. Так где эти, купленные?», — вопрошает местный житель в комментариях под постом. Омичи также выразили недовольство транспортной реформой. Напомним, с 1 июля все маршрутки перенаправили с центральных улиц по объездным, чтобы избежать пробок. Теперь горожане утверждают, что должный эффект не был достигнут.

Ранее сообщалось о корректировке маршрута №24 из-за реконструкции бульвара Архитекторов.

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#Общество#Город#Транспорт#Омск#Жалобы#Соцсети#Новости
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