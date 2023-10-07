Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В парке имени 30-летия Победы деревья высаживали глава региона Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, руководитель исполкома Народного фронта в Омской области Сюзанна Егиян и представители общественности.
Участники высадили на территории 40 шаровидных ив, которые станут украшением природного ландшафта города.
«Эти деревья подходят нашему климату. Они украшают Любинский проспект и за этим видом деревьев легко ухаживать. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства по инициативе Мэра Омска организован небольшой питомник, где мы выращиваем такие замечательные деревья, которые затем украсят наш город», — рассказал Виталий Хоценко.
В исполкоме Народного фронта отметили, что субботник и высадка деревьев в честь дня рождения Президента стали символами единства и созидания, а также продемонстрировали значимость экологии и готовность жителей области сохранять природу региона.