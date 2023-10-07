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Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы

Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы

7 октября 2023, 10:34
Фото: Правительство Омской области
Инициаторами субботника, который прошел сегодня, 7 октября, выступили Народный фронт и движение «Здоровое Отечество».

В парке имени 30-летия Победы деревья высаживали глава региона Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, руководитель исполкома Народного фронта в Омской области Сюзанна Егиян и представители общественности.

Участники высадили на территории 40 шаровидных ив, которые станут украшением природного ландшафта города.

«Эти деревья подходят нашему климату. Они украшают Любинский проспект и за этим видом деревьев легко ухаживать. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства по инициативе Мэра Омска организован небольшой питомник, где мы выращиваем такие замечательные деревья, которые затем украсят наш город», — рассказал Виталий Хоценко.

В исполкоме Народного фронта отметили, что субботник и высадка деревьев в честь дня рождения Президента стали символами единства и созидания, а также продемонстрировали значимость экологии и готовность жителей области сохранять природу региона.

Фото: Правительство Омской области
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