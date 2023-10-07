В Омске «Пассажирсервис» собирается выбрать нового продавца транспортных карт

Отметим, что в прошлом году контракт на оказание субагентских услуг от МП «Пассажирсервис» получила Татьяна Корнеева. ИП она зарегистрировала в 2010 году. Предпринимательница является соучредителем ООО «Торговая группа „ОмскТоргСервис“», которое занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания. В этой компании Корнеева также занимает должность директора.