В Омске «Пассажирсервис» собирается выбрать нового продавца транспортных карт

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Муниципальное предприятие Омска «Пассажирсервис» объявило аукцион на оказание субагентских услуг по продаже электронных проездных. Продавать транспортные карты нужно в следующем году — с 1 января по 31 декабря. За это «Пассажирсервис» готов заплатить 5,42 млн рублей.
«Субагент за свой счет организует процесс продажи ЭПБ не менее чем в 50 ППП, расположенных на территории города Омска, за исключением торгово-остановочных комплексов, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта города Омска (подтверждается в декларативной форме)», — говорится в проекте контракта.
В одном округе Омска должно быть не меньше шести пунктов продажи, работающих без выходных и праздников минимум по 12 часов в сутки. Задаются также нормативы по использованию специального программного обеспечения.
За 2024 год планируют реализовать электронные проездные билеты на сумму 338,8 млн рублей. Схему размещения пунктов продажи электронных проездных подрядчик обязан предоставить «Пассажирсервису» в день заключения договора.
Заявки от участников — субъектов малого и среднего предпринимательства — принимают с 6 по 16 октября. Итоги аукциона подведут 20 октября.
Отметим, что в прошлом году контракт на оказание субагентских услуг от МП «Пассажирсервис» получила Татьяна Корнеева. ИП она зарегистрировала в 2010 году. Предпринимательница является соучредителем ООО «Торговая группа „ОмскТоргСервис“», которое занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания. В этой компании Корнеева также занимает должность директора.