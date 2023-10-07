В Госдуму внесли законопроект о запрете работы для мигрантов на территории РФ

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Причиной внесения такого предложения является рост негативного отношения жителей страны к неквалифицированным работникам. Согласно статистике, которая приводится в пояснительной записке к законопроекту, в 2022 году на территорию России въехало 3,5 млн иностранцев из ближнего зарубежья, в то время как в 2021 году эта цифра была на порядок ниже — 2,6 млн.
Внимание также обращается на величину зарплат мигрантов, которая зачастую превосходит доходы граждан страны. Так, по данным Росстата, среднемесячная зарплата россиянина в 2020 году составляла 32 422 рубля, в то время как средняя сумма денежных переводов иностранцев в родные страны составила 48 000 рублей. Таким примером инициаторы законопроекта опровергают убеждение о том, что труд мигрантов выгоден для экономики и является более дешевым.
В рамках законопроекта предлагается сократить долю миграционных работников до 5% от общего числа в каждом виде деятельности, а также установить полный запрет на привлечение иностранцев к некоторым сферам. В законопроекте обозначены следующие: медицина, школьное образование, торговля лекарствами и такси.
Инициаторы законопроекта уверены, что такое изменение прекратит прирост мигрантов и предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ.