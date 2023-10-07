В Госдуму внесли законопроект о запрете работы для мигрантов на территории РФ

Причиной внесения такого предложения является рост негативного отношения жителей страны к неквалифицированным работникам. Согласно статистике, которая приводится в пояснительной записке к законопроекту, в 2022 году на территорию России въехало 3,5 млн иностранцев из ближнего зарубежья, в то время как в 2021 году эта цифра была на порядок ниже — 2,6 млн.