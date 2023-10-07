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В Омске мужчина сбил двух 8-летних девочек на проезжей части

Переходили в неустановленном месте. Омич сбил двух 8-летних девочек на проезжей части

7 октября 2023, 04:48

В Омске мужчина сбил двух 8-летних девочек на проезжей части

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию в вчера, 6 октября, в 16:50.

ДТП произошло на улице 4 Рабочая со стороны улицы Харьковская, в районе дома №10. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 45-летний мужчина на рулем автомобиля сбил двух девочек-пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП оба ребенка доставлены в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Также отмечается, что окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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