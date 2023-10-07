Переходили в неустановленном месте. Омич сбил двух 8-летних девочек на проезжей части

ДТП произошло на улице 4 Рабочая со стороны улицы Харьковская, в районе дома №10. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 45-летний мужчина на рулем автомобиля сбил двух девочек-пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном для этого месте.