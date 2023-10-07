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Омичи рассказали о завершении ремонта в гимназии имени Кирилла и Мефодия в Стаханове

Омичи рассказали о завершении ремонта в гимназии имени Кирилла и Мефодия в Стаханове

7 октября 2023, 09:01
Фото: Правительство Омской области
Омская область продолжает заниматься восстановлением социальных объектов Стаханова, сдача гимназии запланирована на начало ноября.

Помимо гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия, ремонтные работы проведены еще в двух школах города. Их успели восстановить к началу учебного года, работы в гимназии №11 же находятся на завершающей стадии.

Сейчас подходит к концу установка оконных блоков, которых в здании более 200, также ведется облицовка внутренних и наружных откосов. В рамках ремонта проводится также реконструкция плоской крыши, которой до этого не занимались 40 лет. Работы по восстановлению не прекращаются даже в выходные, так как сдать объект нужно уже в начале ноября.

В правительстве напомнили, что Омская область оказывает Стаханову шефскую помощь с 2022 года. Среди объектов, которые восстанавливают омичи — жилые дома, газовые котельные, водопроводы, детские сады и больницы.

По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей
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#Ремонт#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Губернатор#Губернатор области#Новости#Гимназия#Ремонтные работы#Анастасия Баянова
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