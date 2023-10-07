Омичи рассказали о завершении ремонта в гимназии имени Кирилла и Мефодия в Стаханове

Сейчас подходит к концу установка оконных блоков, которых в здании более 200, также ведется облицовка внутренних и наружных откосов. В рамках ремонта проводится также реконструкция плоской крыши, которой до этого не занимались 40 лет. Работы по восстановлению не прекращаются даже в выходные, так как сдать объект нужно уже в начале ноября.