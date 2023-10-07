Омичи рассказали о завершении ремонта в гимназии имени Кирилла и Мефодия в Стаханове

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Помимо гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия, ремонтные работы проведены еще в двух школах города. Их успели восстановить к началу учебного года, работы в гимназии №11 же находятся на завершающей стадии.
Сейчас подходит к концу установка оконных блоков, которых в здании более 200, также ведется облицовка внутренних и наружных откосов. В рамках ремонта проводится также реконструкция плоской крыши, которой до этого не занимались 40 лет. Работы по восстановлению не прекращаются даже в выходные, так как сдать объект нужно уже в начале ноября.
В правительстве напомнили, что Омская область оказывает Стаханову шефскую помощь с 2022 года. Среди объектов, которые восстанавливают омичи — жилые дома, газовые котельные, водопроводы, детские сады и больницы.